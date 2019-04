Strajk nauczycieli. Kto wystąpi na koncercie w Warszawie?

W środę (17 kwietnia) na placu Defilad w Warszawie odbędzie się koncert poparcia dla strajkujących nauczycieli. Poznaliśmy szczegóły wydarzenia, które organizuje Maria Sadowska.

Maria Sadowska wspiera nauczycieli /Jan Bielecki / East News

Przypomnijmy, że bezterminowy strajk nauczycieli rozpoczął się w ostatni poniedziałek (8 kwietnia). Organizatorami akcji są Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Wideo Justyna Steczkowska: Jestem za tym, aby nauczyciele byli godnie wynagradzani za swoją ciężką i ważną pracę (Dzień Dobry TVN/x-news)

W obronie nauczycieli stanęli m.in. Natalia Nykiel, Dawid Podsiadło oraz Majka Jeżowska, którzy wyrazili swoje poparcie w mediach społecznościowych.

Niektórzy muzycy postanowili aktywnie zaangażować się w pomoc dla strajkujących.

Koncert poparcia organizuje Maria Sadowska, wokalistka, reżyserka, była jurorka "The Voice of Poland".

"Kochani bardzo ciężko pracujemy na sukces jutrzejszego koncertu!! Bądźcie z nami, zróbcie to dla siebie, dla swoich dzieci, ale przede wszystkim dla nauczycieli! Łączymy siły, by pokazać swoje wsparcie dla nauczycieli!" - napisała Sadowska we wtorek (16 kwietnia).

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18 przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki od ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Spotkanie rozpocznie koncert Farben Lehre + Jelonek i Big Cyc.

"Koncert jest niezależnym przedsięwzięciem artystów popierających protesty nauczycieli. Ja mimo wielkiej chęci bycia razem z muzykami i nauczycielami nie dałem rady odwołać swojego spotkania autorskiego w Bibliotece w Świnoujściu" - napisał Krzysztof Skiba z Big Cyca, który "sercem" będzie obecny w stolicy.



Na scenie pojawią się także Igor Herbut, Dr Misio, Organek, Hunter, Kayah, No Logo, Mika Urbaniak, Urszula Dudziak, Vienio i Małgorzata Ostrowska.



Protestujący nauczyciele nagrali swoje piosenki strajkowe na melodie polskich przebojów, m.in. wspomnianej grupy Big Cyc.



Wideo Nauczyciele z Gliwic - Piosenka "O świecie"... :)

Wideo Belfer nie świnia

