Sting: Nowa płyta "Duets" z premierową piosenką "September" z Zucchero

27 listopada do sprzedaży trafi składankowe wydawnictwo Stinga zatytułowane po prostu "Duets".

Sting zapowiedział płytę z duetami /SC Pool - Corbis/Corbis via Getty Images /Getty Images

Zgodnie z tytułem, nowa płyta zawierać będzie duety Stinga nagrane przez niego przez lata.

Poza znanymi już przebojami, na albumie znajdzie się premierowy utwór "September", w którym Brytyjczykowi towarzyszy włoski wokalista Zucchero.

Poza tym "Duets" zawierać będzie takie nagrania, jak m.in. "Desert Rose" (gościnnie Cheb Mami), "It's Probably Me" (z Erikiem Claptonem) i "Don't Make Me Wait" (z wspólnej płyty "44/876" z Shaggym).

Fani na tym składankowym wydawnictwie znajdą również duety z m.in. Annie Lennox, Mary J. Blige, Melody Gardot, Craigem Davidem, Herbiem Hancockiem i Charles'em Aznavourem.

Z powodu pandemii koronawirusa polski koncert Stinga został przeniesiony na 24 lipca 2021 r. (PGE Narodowy w Warszawie).



Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce ma już status złotej płyty.