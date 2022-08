Sting i jego żona świętowali 30. rocznicę ślubu. Jest nagranie!

Sting i jego żona Trudie Styler świętowali 30-lecie ślubu w ich rezydencji Il Palagio w Toskanii. Lokalna prasa opublikowała nagranie z występu 70-letniego artysty, który dla grupy zaproszonych gości zaśpiewał piosenkę "Every breath you take" z synem Joe.

