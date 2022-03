Steve Vai, jeden z najznakomitszych wirtuozów gitary, pod koniec stycznia wydał swoją kolejną płytę "Inviolate". Urodzony w 1960 roku muzyk, przy okazji przyznał, że na swój sukces zapracował nie do końca legalnie. W latach 70. napadał na przykład na ogrody sąsiadów, z których zabierał oświetlenie. "Dzięki temu nocą stołowałem się w eleganckich restauracjach" - powiedział, nawiązując do tego, że ma "niespożyty apetyt" zarówno na życie, jak i na muzykę.

Artysta dodał, że lekcje muzyki zaczął pobierać w wieku 6 lat "kiedy już wiedział, że chce być kompozytorem". Komponować zaczął niedługo później. "Gdy miałem 12 lat wstąpiłem do klasy teorii muzyki w szkole średniej". I właśnie wtedy rabował trawniki "po drugiej stronie torów" (w Nowym Jorku - przyp. red.) z lampek ogrodowych, "by wykorzystać je w pokazie świetlnym" na swoich koncertach.

Zmądrzał, gdy zetknął się z muzyką Franka Zappy. "Różne gatunki połączyły się w moim umyśle", stwierdził teraz. Zauważył, że nie chodzi o światełka na koncercie, ale o muzykę i nieskrępowaną twórczość. "Zappa uświadomił mi, że mogę być artystą, mogę zrobić wszystko, co chcę" - powiedział.

Udało mu się zagrać w zespole Franka Zappy (muzyk ten zmarł na raka w 1994 roku). Później Vai wystąpił m.in. w zespole Whitesnake. Sukces przyszedł po drugim solowym albumie "Passion and Warfare" (1990 r.). Po pierwszym "Flex-Able" wydawało mu się, że popełnił "artystyczne samobójstwo", ale wytrzymał falę krytyki. "Każdy ma wyjątkowy, twórczy potencjał, a do bycia kreatywnym inspiruje nas coś, co wydaje nam się dobrym pomysłem" - stwierdził w wywiadzie.

Clip Steve Vai Little Pretty

Steve Vai, potomek włoskich imigrantów, urodził się w Nowym Jorku. W 2016 roku swoje pierwsze muzyczne doświadczenia opisał dla portalu TeamRock: "W wieku pięciu lat podszedłem do fortepianu, uderzyłem w nutę i zauważyłem, że po prawej stronie nuty idą wyżej, a po lewej niżej. W tym momencie doznałem objawienia (...). Zrozumiałem natychmiast, instynktownie i jednoznacznie coś, co tylko pogłębiło się we mnie przez lata, że tworzenie muzyki jest nieskończoną osobistą ekspresją. Zdałem sobie sprawę, że mogę to zrobić, mogę tworzyć muzykę i może ona być tym, czym tylko zechcę".

Steve Vai otrzymał trzy nagrody Grammy, ale był do nich nominowany 15 razy. W zespole Franka Zappy grał od 1980 do 1983 roku. Ma na koncie 9 albumów. W 2012 roku Magazyn "Guitar World" zakwalifikował go do dziesiątki najwybitniejszych gitarzystów. Do tej pory sprzedał ponad 15 milionów płyt.