Stella Rose debiutuje. Kiedy premiera płyty córki Dave'a Gahana z Depeche Mode?

Urodzona 29 lipca 1999 r. Stella Rose to córka Dave'a Gahana i jego trzeciej żony, Jennifer Sklias. Wokalista Depeche Mode poślubił aktorkę i producentkę filmową w 1999 r. Fani grupy mogą pamiętać ukochaną Gahana z teledysku "Suffer Well" z płyty "Playing the Angel" z 2005 r.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Depeche Mode Suffer Well

Stella Rose idzie w ślady swojego taty, wydając płytę "Eyes of Glass". Przy albumie wokalistce pomagał Yves Rothman (producent pracował z m.in. Blondshell i Bartees Strange). Sama Stella podkreśla, że postrzega się przede wszystkim jako pisarkę i autorkę tekstów, a muzyka służy jej za medium przekazu swoich emocji.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Z nadchodzącego debiutu córka Dave'a Gahana wypuściła już single "Mudled Man", "Angel" i "Faithful". 14 kwietnia piosenki z tego materiału zaprezentuje w roli supportu zespołu swojego ojca w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Depeche Mode obecnie promuje nowy album "Memento Mori".

Wideo Stella Rose- Muddled Man (Official Video)

"Czuję się szczęściarą, że mam go i jego zespół, jego menedżera, który może odstraszyć ludzi, którzy mogliby wywinąć klasyczne numery debiutantce. To coś, dzięki czemu czuję się naprawdę szczęśliwa. Mój tata i ja też mamy podobne gusta, co zawsze pomaga odkrywać nowe rzeczy" - mówi Stella Rose w rozmowie z "Rolling Stone", dodając jednocześnie, że Dave Gahan trzymał się na dystans, by pozwolić jej na samodzielne działania.

Wideo Stella Rose 'Angel' (Official Video)

Stella Rose - szczegóły płyty "Eyes of Glass" (tracklista):

1. "Maid"

2. "Faithful"

3. "Death Rattle"

4. "Muddled Man"

5. "Slowdown"

6. "Jane"

7. "Clean"

8. "Pray"

9. "Angel".