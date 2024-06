Przypomnijmy, że Trevor Strnad, wokalista i współzałożyciel cieszącej się dużą popularnością formacji The Black Dahlia Murder ( sprawdź! ) spod znaku melodyjnego death metalu, zmarł 11 maja 2022 roku. Przyczyna śmierci muzyka nie została ujawniona, zespół podał jednak wówczas w swojej wiadomości numer Krajowej Linii Zapobiegania Samobójstwom. Trevor Strnad miał 41 lat.

Reklama

"Przed tą tragedią nikt nie wyobrażał sobie istnienia tego zespołu bez Trevora. Każdy, kto jest dziś w naszym składzie, to ktoś, kogo Trevor i ja szukaliśmy. Spędziliśmy ze sobą tak wiele czasu w trasach, że każdy rozumie tę misję. Nie musimy o tym debatować. Wystarczy, że tworzymy wspaniałą muzykę, a grając ją staramy się sprawić ludziom radość" - mówi Brian Eschbach, gitarzysta, który z Tevorem Strnadem zakładał The Black Dahlia Murder w roku 2001, a dziś pełni w grupie z Detroit rolę wokalisty.

"Musiałem się w to wczuć. Szczerze mówiąc, napisanie tekstów na ten album było dla mnie łatwiejsze, niż skomponowanie muzyki do trzech utworów, które stworzyłem. Brałem jakiś temat, studiowałem go i zabierałem się do pracy. I choć właściwie nie robiłem tego wcześniej, kiedy już zacząłem, przyszło mi to naturalnie" - o swoich nowych obowiązkach w The Black Dahlia Murder dodał Eschbach.

The Black Dahlia Murder po śmierci wokalisty. "Wiedzieliśmy, co należy zrobić"

Decyzja o kontynuowaniu działalności po tragicznej śmierci wokalisty nie należała do łatwych.



"Ze strony fanów, bardziej niż presję czy oczekiwania, czuję ich zaufanie i wsparcie. Fani doceniają, że jesteśmy w tym konsekwentni od lat. Powszechny sprzeciw po śmieci Trevora uświadomił nam, jak ważna dla tak wielu ludzi jest muzyka tego zespołu i jak ważne jest byśmy kontynuowali to na jego cześć. Pod całym tym ciężarem, wiedzieliśmy, co należy zrobić. Włożyliśmy w ten album całych siebie. Jestem dumny niego i z całej naszej piątki. Nie sposób wszystkim dogodzić, wiem jednak, że dla tych którzy zaakceptują tę muzykę, będzie ona pozytywną i uzdrawiającą siłą" - zapewnił Brandon Ellis, gitarzysta The Black Dahlia Murder.

Ścieżki gitar, basu i wokali na pierwszą od czterech lat płytę The Black Dahlia Murder nagrano w The Shred Light District, domowym studiu Brandona Ellisa w New Jersey. Partie perkusji zarejestrowano Nashville w stanie Tennessee pod okiem Marka Lewisa, który zajął się też miksem następcy albumu "Verminous". Mastering w Sterling Sound wykonał Ted Jensen. Autorem okładki jest włoski artysta Paolo Girardi.

Aktualny skład The Black Dahlia Murder uzupełniają basista Max Lavelle, perkusista Alan Cassidy oraz gitarzysta Ryan Knight, który w 2022 roku powrócił do zespołu (grał w nim w latach 2008-2016), by przejąć na tej pozycji dotychczasowe obowiązki Eschbacha.

Nowy, 10. album podopiecznych Metal Blade Records ujrzy światło dzienne 27 września. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na kasecie i winylu oraz drogą elektroniczną.

Na pierwszy singel z płyty "Servitude" wybrano utwór "Aftermath". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo The Black Dahlia Murder • Aftermath [Official Music Video] [4K]

The Black Dahlia Murder - szczegóły albumu "Servitude" (tracklista):

1. "Evening Ephemeral"

2. "Panic Hysteric"

3. "Aftermath"

4. "Cursed Creator"

5. "An Intermission"

6. "Asserting Dominion"

7. "Servitude"

8. "Mammoth's Hand"

9. "Transcosmic Blueprint"

10. "Utopia Black".