"Star Voice. Gwiazdy mają głos": Aleksiej Jarowienko znowu wygrywa

W piątek, 13 marca odbył się kolejny odcinek show "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Zwycięzcą ponownie został aktor "Zniewolonej".

Aleksiej Jarowienko wygrał także poprzednie odcinki "Star Voice..." /Niemiec / AKPA

Program otworzył wspólny występ wszystkich uczestników, którzy wykonali utwór "Mamma Mia!" z repertuary ABBY.

Tematem przewodnim odcinka były przeboje z najbardziej znanych filmów.



Na początku tego odcinka z programem pożegnał się Robert Koszucki. Został jednak poproszony, by zajął czwarty, pusty fotel przy stole jury.



Jako pierwsza na scenie pojawiła się prezenterka "Teleexpressu" Beata Chmielowska-Olech z piosenką "O mnie się nie martw", niestety nie zdobyła uznania jurorów. To właśnie ona została oceniona najniżej. Kolejna pokazała się Monika Pyrek w utworze "It must have been love" Roxette.

Trzecim uczestnikiem był Marcel Sabat, który wykonał piosenkę "Nim stanie dzień" z filmu "Prawo i pięść". Z kolei Tadeusz Chudecki wcielił się w znanego amanta w utworze "Baby, ach te baby". Z piosenką "Szukaj mnie" zaprezentowała się Milena Sadowska.

Aktor Jacek Lenartowicz wykonał piosenkę "Everybody needs somebody", a Przemysław Babiarz wystąpił z utworem Eugeniusza Bodo "Już taki jestem zimny drań". Marcin Urbaś, który był zagrożony w poprzednim odcinku, zaśpiewał "Hungry Eyes" z filmu "Dirty Dancing".

Później na scenie pojawił się zwycięzca poprzednich odcinków, Aleksiej Jarowienko. Zaśpiewał "What a wonderful world" Louisa Armstronga. Następna wystąpiła Ola Szwed z utworem "Purple rain", której jurorzy przyznali najwięcej punktów.

Zwycięzcą odcinka został ponownie Aleksiej Jarowienko. Zagrożeni są natomiast Monika Pyrek i Marcel Sabat.

W programie "Star Voice. Gwiazdy mają głos" w każdym odcinku piosenki wykonują aktorzy, dziennikarze i sportowcy. Ich występy ocenia jury, przy czym to widzowie decydują, który uczestnik zwycięży w danym odcinku i otrzyma 10 tys. zł na wybrany przez siebie cel charytatywny. Laureat całego programu zdobędzie dodatkowo Diamentowy Mikrofon. W skład jury weszli wokalistki Majka Jeżowska i Helena Vondrackova oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga.