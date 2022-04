"Twórca powinien być otwarty na to, co się dzieje wokół. Wszystkie piosenki na moją nową płytę były już gotowe, ale wydarzyło się TO. To, to znaczy agresja, napad jednego narodu na drugi, zniszczenia, łzy, popiół, ginący ludzie po obu stronach. Największe wrażenie zrobił na mnie fragment relacji z tej wojny - twarz zapłakanej dziewczynki. Nie mogłam się od tej płaczącej buzi uwolnić" - mówiła o powstaniu utworu Stanisława Celińska.



"Tak powstała piosenka 'Kołysanka dla Oksanki'. Z głębokiej potrzeby serca, z chęci zareagowania na okrucieństwo wojny, w której najbardziej cierpią dzieci widząc ten koszmar dokoła. Jest w tej piosence chęć pocieszenia tego maleństwa, a piosenka może być pocieszeniem. Dlatego zapragnęłam jak najszybciej umieścić ją na Facebooku dla pocieszenia malutkich serduszek, które los pozbawił domu" - opowiadała.

Reklama

"Na szczęście znalazło się dużo ludzi, którzy tym małym istotkom dają swoją pomoc i swój dom. Jestem z nich dumna, to moi rodacy, którzy w takich przełomowych chwilach sprawdzają się jak żaden inny naród" - dodała.

Clip Stanisława Celińska Kołysanka dla Oksanki

Stanisława Celińska zapowiada album "Przytul"

"Przytul" to najnowszy album Stanisławy Celińskiej, który ukaże się 26 maja 2022. 12 utworów, które znalazły się na płycie, to w pełni autorski materiał. Wszystkie teksty wyszły spod pióra Stanisławy Celińskiej, a za kompozycje, aranżacje i produkcję odpowiedzialny jest Maciej Muraszko. Gościem specjalnym jest aktor młodego pokolenia - Jakub Szlachetka. Wraz ze Stanisławą Celińską zaśpiewał utwór "Gwiazdy patrzą".

"Daję Państwu płytę płynącą z głębi serca, z chęci pocieszenia i przytulenia każdego z Was. Wiem, jak to przytulenie jest potrzebne, ile znaczy ciepłe spojrzenie, ludzki gest. Żyjemy w czasach rozprzestrzeniającej się agresji. Tak bardzo teraz potrzebujemy miłości. Nie bójmy się okazywać jej ludziom, całemu światu. Nie wstydźmy się prosić o tę miłość i nie wstydźmy się wypowiadać tego magicznego słowa: 'przytul'" - zapowiada wokalistka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stanisława Celińska Atramentowa rumba