​Stanisława Celińska z odezwą dla Władimira Putina

Aktorka i wokalistka, która dwukrotnie zdobyła Polską Nagrodę Filmową za role drugoplanowe w filmach "Pieniądze to nie wszystko" i "Joanna", opublikowała na Facebooku liryczny utwór skierowany do prezydenta Rosji. Apeluje w nim do... dziecięcej wrażliwości dyktatora, na którego rozkaz armia rosyjska demoluje właśnie Ukrainę. Fani nie sądzą, by potrafił zrozumieć przesłanie wiersza, jednak udostępniają go na potęgę.

Stanisława Celińska przygotowała odezwę do Władimira Putina /Podlewski / AKPA