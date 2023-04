Stan Zapalny z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Kto mi zapłaci!?"

"Kto mi zapłaci!?", czyli najnowsza piosenka Stana Zapalny, to żartobliwe podejście do tematu… randkowych rozliczeń. Niech nie zwiedzie Was jednak pozorna banalność tematu, bo utwór to spora dawka dobrych dźwięków!

Chwytliwy i powtarzalny refren zachęca do dyskusji i zastanowienia się nad jednym z dylematów współczesnej młodzieży. Tu z pomocą przychodzi Stan Zapalny, wyśpiewując kilka możliwych opcji. "Ile ludzi, tyle opinii - każdy patrzy na tę kwestię inaczej. Ale pamiętajcie, że można spędzić z drugą osobą wiele fajnych chwil, nie wydając ani złotówki, np. pójść do parku i zatańczyć w deszczu" - podpowiada Stan Zapalny.

"To nowoczesny, popowy numer, idealny na ciepłe wiosenno-letnie dni, a szczególnie te deszczowe" - zapewnia muzyk.