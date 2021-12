"Wielki Koncert ŚwiąteczNY" wypełniły głównie polskie, ale też amerykańskie kolędy. Oprócz tak znanych, jak "Bóg się rodzi", "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdźmy wszyscy do stajenki" czy "Wśród nocnej ciszy" licznie zgromadzona widownia usłyszała rzadziej na ogół wykonywane, w tym "Chwalcie dziecinę" i "Mizerna cicha".

Dla nieznających języka polskiego słuchaczy artyści wykonali m.in. popularne w Ameryce "Have Yourself a Merry Little Christmas" i "Rocking Around the Christmas Tree".

Pośród licznego grona wykonawców znaleźli się m.in. 80-letni Stan Borys, Małgorzata Staniszewska, Patrycja Posłuszny, Krzysztof Medyna, Tomaczek Bednarek, Paweł Ignatowicz, Dzieci PRL-u, Polish American Folk Dance Company z kapelą ludową. Wystąpili też konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki i konsul Mateusz Gmura.

Ze śpiewaków wykonujących głównie muzykę klasyczną zaprezentowali się Małgorzata Kellis i Wojciech Bukalski.

Na nagraniach filmowych życzenia świąteczne składali weterani oraz dzieci z polskich szkół dokształcających. Organizatorem niedzielnego koncertu w Polskim Domu Narodowym WARSAW na Greenpoincie był polski konsulat i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Wydarzenie ma być pokazywane w okresie świątecznym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Stan Borys trafił do szpitala na początku lutego 2019 r. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie. Lekarze zdiagnozowali, że wokalista przeszedł udar niedokrwienny, którego efektem był paraliż lewej strony ciała. Szybko zaczęła się walka o jego powrót do zdrowia - rehabilitacja trwa jednak długo.

Rockman na początku 2020 roku wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał się poddać terapii. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa.



Planowana rehabilitacja Stana Borysa musiała odbywać się w warunkach domowych - wokalista ma m.in. rowerek stacjonarny i matę do jogi, na których codziennie ćwiczy.

