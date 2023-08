John Lydon promuje obecnie najnowszy album Public Image Limited, "End of World", który ma się ukazać 11 sierpnia. Z tej okazji udzielił wywiadu brytyjskiemu magazynowi "Uncut". Jedno z pytań dotyczyło znaczenia zamieszczonego na tej płycie utworu pod tytułem "Walls" ("Ściany"). "Wszyscy potrzebujemy barier. Potrzebujemy pewnego stopnia oddzielenia od innych, choćby tylko dla poczucia bezpieczeństwa" - odparł muzyk. A potem opowiedział o swojej stalkerce.

"To 50-letnia kobieta. Wpada nocami na moje podwórko, biega dookoła i twierdzi że jest moją córką" - wyznał. Jak stwierdził, w przeszłości miewał już stalkerów, ale ta jest "zbyt irracjonalna" i zanosi się "na coś znacznie poważniejszego. "Musiałem to zgłosić. Nie lubię wpędzać ludzi w kłopoty, ale to mnie stresuje. Sprawia, że mam nerwy w strzępach" - dodał.

O sprawie muzyk opowiedział również w dzienniku "Daily Mirror". Tu przyznał, że stalkerka nęka go również telefonami. Właśnie przez telefon próbował jej wyjaśnić, że takie postępowanie jest nie w porządku w kontekście żałoby, jaką obecnie przechodzi, "ale ona nie zwraca na to uwagi". Co więcej, artysta twierdzi, że policja w ogóle nie zareagowała na jego skargi, więc "jest sam z tym problemem".