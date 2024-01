Spirits Way z trzecim albumem. Posłuchaj nowego utworu "Paradox Of Anger"

Bartosz Donarski Wiadomości

Warszawska grupa Spirits Way podzieliła się z fanami kompozycją "Paradox Of Anger". To zapowiedź długo oczekiwanego, nowego longplaya deathmetalowców.

Spirits Way powraca z trzecim albumem /Tomasz Destroyer Radzikowski /materiały prasowe