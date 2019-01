"Śpiewajmy razem. All Together Now": Mariusz Kałamaga za Igora Kwiatkowskiego

Wiadomo już, kto zastąpi Igora Kwiatkowskiego w roli prowadzącego drugiej edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Igor Kwiatkowski przestał być prowadzącym program "Śpiewajmy razem. All Together Now" AKPA

"Zdecydowałem się na udział w tym programie dlatego, że kocham śpiew i muzykę. Moja rodzina ma tego serdecznie dosyć, bo cały czas podśpiewuję, parodiuję i przerabiam w głowie teksty piosenek" - tłumaczył żartobliwie Igor Kwiatkowski jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej edycji show.

Reklama

Kabareciarz w grudniu 2017 roku odszedł z grupy Paranienormalni i rozpoczął solową drogę kariery. W kabarecie przez lata wcielał się w doskonale znane wszystkim i lubiane postaci Mariolki czy Kryspina.

Zmiany w "Śpiewajmy razem. All Together Now" objęły także osobę prowadzącego. Kwiatkowskiego zastąpi Mariusz Kałamaga, były członek kabaretu Łowcy.B.

Zdjęcie Nowym prowadzącym został Mariusz Kałamaga / AKPA

"Mam nadzieję, że uda mi się w tym programie wprowadzić luźną atmosferę, tak abyśmy wszyscy poczuli się swobodnie, żeby było wiadomo, że spotykamy się tam dobrze bawić. Zamierzam być sobą, więc jest szansa, że wprowadzę trochę zamieszania w klasycznym rozumieniu grzecznego, poukładanego prowadzącego. Spodziewajcie się niespodziewanego" - mówi w "Super Expressie" nowy prowadzący.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Kałamaga na Przystanku Woodstock stracił głos! Interia.tv

Poza Kałamagą zobaczymy także nową kapitan 100-osobowego jury. Ewę Farną zastąpiła Beata Kozidrak, liderka grupy Bajm.

Wideo Beata Kozidrak o zmianach w składzie Bajmu (przeAmbitni.pl/x-news)

"Śpiewajmy razem. All Together Now" już od marca na antenie Polsatu.

Odmieniona Beata Kozidrak. Jak zmieniała się na scenie? 1 18 W piątek (16 września) na półki sklepowe trafiła nowa solowa płyta Beaty Kozidrak zatytułowana "B3". Wokalistka do współpracy nad albumem zaprosiła młodych twórców, w tym m.in. Marcina Limka, który nie tylko zagrał na kilku instrumentach, ale też jest współkompozytorem wielu piosenek i producentem. Trzy utwory z wydawnictwa "B3" napisała dla Beaty Kozidrak Ania Dąbrowska. W informacji prasowej czytamy, że Beata Kozidrak po raz pierwszy w swojej karierze tak bardzo zaangażowała się w tworzenie materiału na płytę. Jest nie tylko autorką wszystkich tekstów, ale także kompozytorką bądź współkompozytorką większości utworów. Album zapowiadany był jako "najbardziej pozytywny i energetyczny album, jaki kiedykolwiek nagrała Beata Kozidrak". "Bardzo się zaangażowałam w produkcję albumu 'B3'. Chciałam być przy każdej rodzącej się nucie. To był wyjątkowo intensywny i wyczerpujący czas, ale niezwykle satysfakcjonujący. Każda piosenka wywoływała we mnie eksplozję radości i nakręcała mnie mega optymistycznie. Czułam, że moje marzenia muzyczne właśnie się spełniają" - opowiadała Beata Kozidrak. Autor zdjęcia: Michał Pańszczyk Źródło: materiały promocyjne 18