Nie jest tajemnicą, że życie pisze najlepsze scenariusze. Bohaterem jednego z nich jest Kev Crane, 50-letni hydraulik z Leicestershire. W sierpniu zeszłego roku Crane realizował zlecenie w domu producenta muzycznego i właściciela wytwórni płytowej New Reality Records, Paula Conneally'ego.

Kev, jak to ma w zwyczaju, podśpiewywał sobie podczas pracy, ujawniając tym samym swój wokalny talent. Gdy jego śpiew dotarł do Conneally'ego, ten zaoferował mu kontrakt muzyczny i umożliwił wydanie debiutanckiego albumu.

"Pewnego wieczoru Paul poprosił mnie o rozmowę i zaproponował współpracę nad albumem" - Crane wspomina w rozmowie z BBC jeden z sierpniowych wieczorów, który odmienił jego życie.

Kev do dziś nie porzucił swojej profesji ale w wolnym czasie pracuje nad nowym singlem i drugą płytą. I to już było dla niego spełnieniem marzeń. Nie spodziewał się jednak, że już niedługo będzie zastanawiał się, który aktor najlepiej wcieli się w jego postać.

