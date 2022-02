Uroczysta parada, nabożeństwo w katedrze św. Pawła, koncerty, pikniki i uliczne imprezy - tak z grubsza będą wyglądały zaplanowane na początek czerwca obchody 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. Żeby w tych wydarzeniach mogło uczestniczyć jak najwięcej ludzi, Brytyjczycy będą mieli z tej okazji cztery dni wolne od pracy.

Jedną z największych atrakcji będzie zapewne koncert przed pałacem Buckingham. Oficjalna lista artystów, którzy 4 czerwca wystąpią przed monarchinią, wciąż nie jest jeszcze znana - na razie potwierdzono jedynie obecność Eda Sheerana i Steviego Wondera. Można się jednak spodziewać, że lista sław będzie znacznie dłuższa. Dziesięć lat temu, podczas obchodów Diamentowego Jubileuszu, na scenie pojawili się m.in.: Paul McCartney, Tom Jones, Kylie Minogue, Annie Lennox, Ed Sheeran i Elton John.

Stacja BBC, która jest organizatorem koncertu, na występ tego ostatniego artysty liczy też w tym roku. Ale kusi też inne gwiazdy. Na liście zaproszonych sław znalazły się również wokalistki Spice Girls. Podobno organizatorom bardzo zależy na udziale słynnego girlsbandu.

"Szefowie BBC są zdeterminowani, aby stworzyć program, który zostanie zapamiętany na długo. Który zespół jest bardziej kultowy niż Spice Girls? Wokalistkom wysłano już zaproszenia, ale to, czy wystąpią, zależy już tylko od nich" - zdradza informator "The Sun".

Reaktywacja spicetek byłby sporym zaskoczeniem dla publiczności. Pogłoski o tym, że Mel B, Mel C, Emma, Geri i Victoria mają wrócić do wspólnych występów, powracają regularnie od dawna, ale jak dotąd się nie potwierdziły. Występ przed królową też nie musi być dla wokalistek wystarczającym magnesem - 10 lat temu były zaproszone do udziału w koncercie z okazji Diamentowego Jubileuszu i odmówiły.

Jeśli tym razem przyjmą zaproszenie, będzie to ich pierwszy wspólny występ od 2012 roku, kiedy to w pełnym składzie zaprezentowały wiązankę swoich największych hitów podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Siedem lat później grupa wyruszyła w krótką trasę koncertową, ale w niepełnym składzie - zabrakło Victorii Beckham. Członkinie kultowej grupy na razie nie ujawniły swoich zamiarów. O tym, czy i w jakim składzie spotkają się na scenie, by może przekonamy się dopiero 4 czerwca.

