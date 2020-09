Spice Girls planują nakręcić nową wersję kultowego teledysku "Wannabe"

Debiutancki singel grupy Spice Girls, "Wannabe" na stałe wpisał się w historię popkultury. Legendarne Spicetki, w ramach świętowania 25. urodzin zespołu, planują nagrać nową wersję teledysku do tego przeboju.

Spice Girls podczas występu w 2019 roku w Dublinie /Dave J Hogan /Getty Images

Choć zespół Spice Girls rozpadł się w 2000 r., co pewien czas jest reaktywowany. Na przykład w 2019 r. Spicetki wyruszyły w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii, dając 13 koncertów, a w 2012 r. wystąpiły na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie.

Reklama

Teraz, przy okazji świętowania 25. rocznicy powstania zespołu, na horyzoncie pojawił się nowy projekt. Piosenkarki chcą zrealizować nowy klip do swojego największego hitu, czyli "Wannabe". Marzą o kolejnym tourne, ale dopóki nie minie kryzys związany z pandemią, muszą zadowolić się mniejszym przedsięwzięciem.

Za pomysłem, by w "Wannabe" tchnąć nowego ducha, stoi Mel C, znana też jako Sporty Spice. W projekcie, poza nią, wzięłyby udział Emma Bunton, Geri Halliwell i Mel B.

Obecność Victorii Beckham w tym projekcie, według ustaleń dziennika "The Sun", jest bardzo mało prawdopodobna. Dawna Posh Spice porzuciła muzykę i skupiła się na rodzinie oraz prowadzeniu swojej modowo-urodowej firmy. Nie wzięła też udziału w ubiegłorocznej trasie Spicetek.

Spice Girls na zakończenie Olimpiady w Londynie 1 / 15 O Spicetkach znów będzie głośno pod koniec roku, kiedy to pojawi się "Viva Forever: The Musical" oparty na historii najsłynniejszego girlsbandu Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Oryginalna wersja klipu do "Wannabe" została nakręcona w hotelu Midland Grand Hotel w Londynie. Pokazuje on pięć dziewcząt, które wdzierają się do ekskluzywnego hotelu, gdzie rozkręcają taneczną imprezą. Film nakręcony jest w jednym ujęciu i nie ma w nim cięć montażowych. Choreografia nie była ustalona i piosenkarki mogły sobie pozwolić na dużą improwizację.

Clip Spice Girls Wannabe