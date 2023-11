Fakt, że zespół Boygenius sięgnął po utwór wykonywany przez zmarłą w lipcu piosenkarkę, nie jest zaskoczeniem. Liderka tej formacji, Phoebe Bridgers, przyznała w "Rolling Stone", że bardzo przeżyła śmierć Sinead O'Connor ( posłuchaj ), bo od lat się na niej wzorowała. W młodości miała wręcz obsesję na punkcie "rewolucyjnej" piosenkarki i goliła "dla niej" głowę na łyso.

"Prawdopodobnie po raz pierwszy usłyszałem ją dzięki mojej mamie, która miała - i nadal ma - najfajniejsze gusta muzyczne" - wyjaśniła Bridgers.

Teraz wokalistka ze swoim zespołem postanowiła podziękować O'Connor za te lata inspiracji. Do udziału w nagraniu coveru "The Parting Glass" Boygenius zaprosił irlandzki duet folkowy Ye Vagabonds. Singel, oprócz tego, że jest hołdem dla zmarłej, ma też przynieść wymierne korzyści. Pieniądze z rozpowszechniania tej piosenki trafią do Aisling Project - placówki dla dzieci dorastających w ubogiej dzielnicy Dublina - jak poinformowano na stronach społecznościowych zespołu.

"Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że Boygenius zdecydował się przekazać dochody z premiery na rzecz Aisling Project. Organizację tę wskazali spadkobiercy O'Connor.

Trio Boygenius nazywane jest indierockową supergrupą - poza Phoebe Bridges tworzą je Julien Baker i Lucy Dacus. Ich dotychczasowy dorobek to płyta "The Record" z marca 2023 r. oraz EP-ki "Boygenius" (2018) i "The Rest" z października 2023 r.

Przypomnijmy, że Sinead O'Connor zmarła 26 lipca 2023 r w swoim londyńskim mieszkaniu. Miała 56 lat. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości.

Muzyczny dorobek irlandzkiej wokalistki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Nie wiadomo ostatecznie, co wydarzy się z zapowiadanym jako pożegnalny albumem "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.

Urodzona 8 grudnia 1966 r. w Dublinie Sinéad Marie Bernadette O'Connor zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra", a w 1990 r. odniosła światowy sukces dzięki nowej aranżacji piosenki Prince'a "Nothing Compares 2 U".

Po wydaniu drugiego albumu - "I Do Not Want What I Haven't Got" z 1990 roku - ukształtowała tożsamość, z którą ją kojarzymy - w szczególności jej ogoloną głowę. "Nie czuję się sobą, jeśli nie mam ogolonych włosów. Więc nawet kiedy będę staruszką, będę je goliła" - mówiła.