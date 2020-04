Specjalny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo". Kiedy oglądać?

Już w Niedzielę Wielkanocną zostanie wyemitowany nowy odcinek specjalny show prezentującego metamorfozy gwiazd "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

13. edycja programu wróci na antenę dopiero jesienią. Jednak Polsat szykuje dla widzów niespodziankę na Święta Wielkanocne.

12 kwietnia o godzinie 15.45 stacja wyemituje specjalny odcinek, w którym przypomni finałowe wykonania z ostatnich dwunastu edycji show.



Widzowie zobaczą między innymi: Katarzynę Skrzynecką w podwójnej roli: jako Sarah Brightman i jako Andrea Bocelli, Kacpra Kuszewskiego jako Marię Callas, Bartka Kasprzykowskiego wcielającego się w Nat King Cole'a, Kazika Mazura w Marylin Monroe, Mateusza Ziółko w Arethę Franklin, Marię Tyszkiewicz w Rihannę czy Adama Strycharczuka w Violettę Villas.



Emisja kolejnych odcinków specjalnych planowana jest od maja.



Przypomnijmy, że na jesień zostały przełożone także programy "The Four. Bitwa o sławę" oraz "Dancing with the star. Taniec z gwiazdami". Zawieszenie nagrywania programów ma związek z pandemią koronawirusa.