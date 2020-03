Program "The Four. Bitwa o sławę" zawieszony przez koronawirusa! Polsat przekłada show na jesień 2020 r.

Po drugim odcinku (14 marca) nowego show "The Four. Bitwa o sławę" Polsat wystosował komunikat o zawieszeniu nagrań programu. Co się stało?

Program "The Four. Bitwa o sławę" został zawieszony AKPA

"The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Reklama

Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy. Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym, kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

Po pierwszym odcinku swoje miejsca w programie zachowali Karolina Leszko i Sami Herb. Do nich dołączyli Julia Szwajcer i Filip Czarnecki, którzy wyeliminowali odpowiednio Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę.

Wideo The Four. Bitwa o sławę - Odcinek 2 - Karolina Leszko - Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Do bitwy o sławę w sobotę (14 marca) dołączyli Ewa Lewandowska-Ekwa (szósta edycja "The Voice of Poland"), Tomasz Pluta z grupy Kobalt, Agata Nizińska (wnuczka Wojciecha Pokory, aktorka, wokalistka, uczestniczka czwartej edycji programu TVN "Agent - Gwiazdy"), Małgorzata Markiewicz (jako 13-latka debiutowała w "Szansie na sukces", później występowała u boku Piotra Rubika) i Grzegorz Duszak, który w poprzednim odcinku był na widowni.



Wideo The Four. Bitwa o sławę - Odcinek 2 - Małgorzata Markiewicz - Piosenka księżycowa (Varius Manx)

Swój wokalny pojedynek wygrała jedynie Ewa Lewandowska-Ekwa, która wyrzuciła z programu Julię Szwajcer. Pozostali pretendenci odpadli, a w Wielkiej Czwórce pozostali Karolina Leszko, Sami Herb i Filip Czarnecki.

"Chyba nigdy nie jestem z siebie zadowolona. Zawsze chcę coś poprawić' - powiedziała Agata Nizińska po przegranej bitwie z Karoliną Leszko. Rozkład głosów widzów był wręcz miażdżący - 74:25 dla Leszko.

Na sam koniec Polsat opublikował specjalny komunikat, w którym ogłosił, że przez zagrożenie pandemią koronawirusa zawiesza nagrania "The Four. Bitwa o sławę". Kolejne odcinki zostały przełożone na jesień 2020 r. W piątek (13 marca) stacja tak samo zrobiła z programem "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a w sobotni wieczór zdecydowała się również zawiesić show "Twoja twarz brzmi znajomo".