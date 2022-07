Rodzina Jacksonów pozwała byłego narzeczonego siostry Michaela, 66-letniej La Toyi o to, że po śmierci muzyka wykradł wiele przedmiotów z jego posiadłości. Przypadkowo lub nie, podali go do sądu, w przededniu 13. rocznicy śmierci piosenkarza, która wypada 25 czerwca.

W dokumencie sądowym, do którego dotarł serwis TMZ, jest informacja, że Jeffre Phillips mieszkał w willi Michaela Jacksona przez dziewięć dni tuż po jego śmierci. Czas przygotowań do pogrzebu i żałoby wśród najbliższych wokalisty miał wykorzystać jako idealny moment do zabrania stamtąd prywatnych rzeczy Michaela.

Reklama

Jacksonowie oskarżają go, że przywłaszczył jego iPhone'a i jego kalifornijskie prawo jazdy, a także butelki z pigułkami na receptę i trochę ubrań - wśród nich piżamę, w której Jackson spędził ostatnie godziny życia i którą z niego zdjęto, gdy ratownicy medyczni próbowali go reanimować. Mało tego, spadkobiercy twierdzą, że Philips ukradł teczkę z jego dokumentami i zapiskami, komputery, kamery wideo i dyski twarde.

La Toya Jackson kończy 65 lat. Jak zmieniała się siostra króla popu? 1 / 7 Urodzona w 1956 roku La Toya Jacksona to amerykańska wokalistka, aktorka i modelka. Pochodzi z gwiazdorskiej rodziny – jest siostrą Michaela Jackson i Janet Jackson. Źródło: Getty Images Autor: Time & Life Pictures udostępnij

Philips, który początkowo był partnerem biznesowym siostry Jacksona, potem był z nią zaręczony. Jak donoszą media, poprosił ją o rękę 2013 roku podczas romantycznej wyprawy na Hawaje. Jeszcze rok po tym zdarzeniu, siostra gwiazdora była zapraszana do programów śniadaniowych, aby opowiedzieć o przygotowaniach do ceremonii ślubnej. Ostatecznie nigdy do niej nie doszło. Phillips z zawodu jest producentem filmowym. Jak na razie, nie odniósł się do oskarżeń stawianych mu przez spadkobierców króla popu.

Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009, w wieku 50 lat, wskutek "nagłego zatrzymania akcji serca". Po trwającym dwa lata dochodzeniu osobisty lekarz gwiazdora, Conrad Murray, został uznany winnym nieumyślnego zabójstwa piosenkarza poprzez podanie mu propofolu, którego stosowanie w warunkach domowych jest niedozwolone. Lek ten, w zależności od dawki, działa uspokajająco, usypiająco, ale może też doprowadzić do utraty świadomości. Podany dożylnie, zaczyna działać już po 30 sekundach.