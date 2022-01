Uri Geller, który był bliskim przyjacielem Króla Popu twierdzi, że namawiał Jacksona, by "przestał mówić o spaniu z chłopcami". Muzyk jednak nie chciał zastosować się do jego porad. Geller jest rozpoznawalny jako medium, znany umiejętności zginania łyżek. W latach 90. był bardzo blisko z Jacksonem, który był nawet drużbą na ślubie Uri'ego.



75-letni Uri Geller mówi, że z powodu oskarżeń o molestowania przeciwko Jacksonowi, często prosił go, by nie opowiadał o relacjach, które miały łączyć go z dziećmi. Muzyk skrupulatnie zaprzeczał doniesieniom mediów, choć wielokrotnie stawał w tej sprawie na sądowej wokandzie.



Zdjęcie Uri Geller i Michael Jackson w 2001 roku

W 1993 roku zapłacił Jordanowi Chandlerowi aż 20 milionów dolarów ugody z powodu oskarżeń o wykorzystanie seksualne. Mimo to nie robił sobie nic z reakcji opinii publicznej, bo nadal pojawiał się w otoczeniu dzieci, co miał właśnie mu za złe Geller. W 2002 roku w dokumencie Martina Bashira "Living with Michael Jackson", sam Król Popu powiedział, że śpi z 12-letnim Gavinem Arvizo w tym samym łóżku. To wyznanie spowodowało rozpoczęcie procesu na nowo i - zdaniem Gellera - zniszczyło nie tylko reputację, ale też psychikę Jacksona.



W rozmowie z The Sun Uri Geller stwierdził, że nadal sądzi, że Jackson zmarł z powodu przedawkowania narkotyków i był niewinny wszystkich stawianych mu zarzutów. Wyznał też, że po ukazaniu się dokumentu wdarł się w potyczkę słowną z Michaelem, gdy próbował mu wytłumaczyć, że opinia publiczna nie rozumie jego intencji. "Krzyczałem na niego wiele razy. 'Michael przestań mówić o tym, że śpisz z chłopcami w swoim łóżku, bo świat cię nie rozumie'" - mówi Geller.



Uri twierdzi też, że podczas gdy Jackson był sprytnym biznesmenem, to życiowo nie radził sobie już tak dobrze. "On był tak naiwny, mój Boże, on był jak dziecko" - mówi. "Był bardzo sprytny w swoim biznesie w świecie śpiewu i muzyki - ale całkiem naiwny jeśli chodzi o prywatne sprawy" - dodaje Geller.



Człowiek, który przyjaźnił się z Jacksonem opowiedział tez o swoich odczuciach dotyczących głośnego dokumentu "Leaving Neverland" z 2019 roku. W nim wystąpili Wade Robson i James Safechuck, którzy opowiadali o tym, jak byli rzekomo wykorzystywani przez Jacksona. W filmie obaj oskarżyli wokalistę o uwodzenie i seksualne wykorzystywanie, gdy byli małymi dziećmi.



"Widziałem film 'Leaving Neverland', ale nigdy w niego nie uwierzyłem" - stwierdził Geller. "Nigdy nie byłem w Neverland. (...) Był moim drużbą i nigdy niczego nie wykryłem" - wypowiedział się o podejrzanym zachowaniu Jacksona. W 2009 roku Geller opowiadał, że pewnego razu Jackson poprosił go o zahipnotyzowanie po to, by przestał jeść śmieciowe jedzenie. Uri Geller miał wówczas spytać go, czy kiedykolwiek "dotknął dziecko w nieodpowiedni sposób?"



Uri twierdził, Jackson odpowiedział mu krótko: "Nie, nigdy bym tego nie zrobił". Geller wtórował: "Dlaczego zapłaciłeś Jody'emu Chandlerowi miliony dolarów?". Na to Jackson miał odpowiedzieć: "Ponieważ nie mogłem już tego dłużej znieść, miałem dość".



Po wielu latach Geller nadal sądzi, że Michael był niewinny. "Do dziś wierzę, że Michael był niewinny. Był naiwny, dziecinny, wrażliwy - ale nie w jego świecie muzycznym, tam był geniuszem."

