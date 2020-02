Soundgarden pozywa Vicky Cornell. Wyciekły dokumenty sądowe

Konflikt pomiędzy Vicky Cornell, wdową po Chrisie Cornellu, a członkami zespołu Soundgarden, wszedł w kolejny etap. Tym razem kontrpozew złożyli muzycy, twierdząc, że kobieta nie ma praw do niewydanych piosenek jej męża.

Niepublikowane piosenki Chrisa Cornella stały się przyczyną konfliktu między wdową a członkami Soundgarden

Przypomnijmy, że Vicky Cornell, wdowa po zmarłym w maju 2017 r. Chrisie Cornellu, złożyła pozew w sądzie na Florydzie, oskarżając pozostałych muzyków grupy Soundgarden, że nie wypłacili spadkobiercom wokalisty "setek tysięcy dolarów" z tytułów praw autorskich.

Kobieta twierdzi, że członkowie Soundgarden chcą przejąć prawa do siedmiu niepublikowanych nagrań, które miał Cornell w momencie swojej śmierci.

Vicky w pozwie wymienia, że te utwory były "autorstwa Chrisa, zawierają ścieżki wokalne Chrisa i zostały przekazane do majątku Chrisa".

Chris Cornell i Vicky Cornell

Wdowa dodaje, że jej odmowa wydania nagrań doprowadziła do tego, że muzycy zaczęli uciekać się do "taktyki nacisku, nękania, niezgodnej z prawem zamiany tantiem i wymuszeń".

W dokumentach, do których dotarł serwis TMZ, czytamy, że Vicky Cornell obwinia gitarzystę Kima Thayila za jego sugestie, że to właśnie wdowa po wokaliście blokuje wydanie niepublikowanych wcześniej utworów. To miało doprowadzić do napuszczenia na nią "wściekłych fanów" oraz do "zagrożenia bezpieczeństwa" Vicky i dwójki jej dzieci z Cornellem: córki Toni (ur. 2004) i syna Christophera Nicolasa (ur. 2005).

Rodzina Chrisa Cornella oskarża jego lekarza o przyczynienie się do śmierci muzyka

Wdowa chce, by sędzia uznał, że niepublikowane nagrania należą do rodziny Cornella i by nakazał muzykom przekazanie jej tantiem.

Na odpowiedź członków grupy nie trzeba było długo czekać. W lutym muzycy złożyli pozew przeciwko Vicky Cornell, w którym uważają, że wdowa nie ma żadnych praw do niewydanych utworów swojego męża.

Kim Thayil, Matt Cameron i Ben Shepherd twierdzą, że piosenki powstały w trakcie wspólnego pisania i nagrywania, które trwało prawie dekadę, a nie jak twierdzi kobieta, w trakcie solowej sesji Cornella w 2017 roku.

W wieku 52 lat zmarł nagle Chris Cornell, wokalista grup Soundgarden i Audioslave.

Muzycy dodają tez, że pięć z siedmiu kompozycji zostało współtworzonych przez innych członków składu, a sam Cornell nie pisał w studiu na Florydzie tylko w trakcie trasy koncertowej.

W swoim pozwie członkowie Soundgarden domagają się dostępu do wspomnianych piosenek, których jedyne wersje przechowywane są na laptopie Cornella, do którego dostęp ma jedynie wdowa. Muzycy pragną również otrzymać ponownie dostęp do swoim mediów społecznościowych, które również miała przejąć Vicky.



13-letni Christopher Nicolas Cornell w teledysku "When Bad Does Good" swojego ojca Chrisa Cornella

Pozew zawiera również informacje na temat tego, w jaki sposób muzycy dowiedzieli się o śmierci swojego przyjaciela. Według ich relacji, członkowie grupy po koncercie w Detroit udali się do koncertowa busa, Cornell, jak to miał w zwyczaju, spał w pokoju hotelowym. Z wokalistą mieli spotkać się w kolejnej destynacji, czyli w mieście Columbus.

Już po wyruszeniu w drogę muzycy dowiedzieli się z ich własnego Facebooka o śmierci Cornella. Informację chwilę później potwierdził menedżer koncertowy grupy, do którego zadzwoniono. Ten doradził im, aby artyści nie wracali do Detroit, gdyż "nie czeka na nich tam nic pozytywnego".