Grupa utalentowanych wokalistów postanowiła obdarować polskich odbiorców prezentem - i to nie byle jakim. Płyta zawierająca pokrzepiające utwory, to idealny krążek na zbliżający się wielkimi krokami świąteczny czy nawet przedświąteczny okres.

"Pierwszy singiel zapowiadający płytę 'A pokój na ziemi' opowiada o tym, że w święta Bożego Narodzenia łatwiej dostrzec nam nieprzeciętność spotkań oraz relacji z drugim człowiekiem. Magia świąt polega bowiem na dzieleniu się dobrem z innymi i warto pamiętać, by podtrzymywać tę ideę nie tylko w tym jednym dniu, lecz przez cały rok. W dzisiejszych czasach, gdy świat jest zwariowany i wszyscy pędzimy w nim nie zwracając niekiedy uwagi na podstawowe sprawy dobrze byłoby zrozumieć, że kotwicą bezpieczeństwa dla każdego z Nas jest drugi człowiek" - czytamy w opisie singla.

Sound'n'Grace ze świątecznym hitem "Bo idą święta"

Sound'n'Grace pragnie, by ich najnowsze, świąteczne wydanie towarzyszyło wszystkim, w każdym momencie - zarówno tym najbardziej zabieganym za świątecznymi zakupami jak również tym, którzy pozostają w domach przygotowując się do tego wyjątkowego czasu.

"'Bo idą święta' to kompozycja, która z pewnością odwróci uwagę od towarzyszącego wielu osobom stresu związanego z przygotowaniem świąt, pokrzepiające dzieło tworzy bowiem nastrój ciepła ogniska domowego" - opisują utwór autorzy.

"'Każdy stworzy sobie święta takie, jakie chce pamiętać' - nie zawsze mamy wpływ na to, co nas otacza i na to, jak wygląda przestrzeń wokół nas, lecz pewnym jest, że wpływ mamy na to co dzieje się w nas samych. Przekaz utworu, to poniekąd zasygnalizowanie, że powinniśmy spróbować przeżyć ten czas w roku w sposób wyjątkowy co w ostatecznym rozrachunku pozwoli nam trwać w tym nastawieniu przez cały rok. Skoro w święta możemy stworzyć coś pięknego, to z pewnością jesteśmy w stanie robić to przez cały rok" - tłumaczą twórcy.

Świąteczny krążek, to projekt muzyczny, który jest pierwszym na tak dużą skalę działaniem zespołu. Poprzez stworzenie albumu zawierającego wyjątkowe, świąteczne kompozycje zrealizowane we współpracy z niezwykle zdolnym producentem Tabbem, grupa pragnie przekazać istotną prawdę: "Mamy nadzieje, ze zarówno osoby, które mają wokół siebie dużo miłości oraz bliskich osób jak i te, które czują się samotne zrozumieją, że to czy te święta będą magiczne zależy tylko od nich"

Producent, który odpowiedzialny jest za kompozycje Sound'n'Grace, zdradził co nieco na temat współpracy z zespołem i złożył słuchaczom życzenia:

"Z Sound'n'Grace współpracuję od początku ich kariery czyli od naszej wspólnej płyty 'Atom'. To świetni ludzie, praca z nimi to niepowtarzalne doświadczenie, zupełnie inne niż praca z solistami. W studiu z nimi czuję się trochę jak na koloniach. Uwielbiam robić z nimi muzykę, znamy się na wylot i chyba gdzieś w środku czuję się takim honorowym członkiem Sound'n'Grace. Projekt świąteczny to dla nas naturalne środowisko, stworzenie tej płyty przyszło nam bardzo swobodnie i dało masę radości. Zawsze staraliśmy się przekazywać naszą muzyką pozytywne emocje i ciepło, a przecież to właśnie chcemy czuć w te wyjątkowe dni" - przypomina.

"Płyta 'A pokój na ziemi' to różne odcienie świąt, to dużo ciepła i radości, ale również refleksji o tym, czym stają się święta z biegiem lat. To także spojrzenie na ten czas przez pryzmat ludzkich dramatów rozgrywających się tak blisko naszych granic, jak również wśród nas samych, bo nie każdy ma tyle szczęścia, żeby świętować w spokoju i dostatku. Płytę promuje singiel 'Bo idą święta', którego głównym przesłaniem są słowa 'niech będą takie jak chcemy pamiętać'. Życie codziennie nas zaskakuje, nasze historie ciągle się zmieniają, ale w te dni chcemy, żeby świat się na chwilę zatrzymał, chcemy żeby było tak jak co roku, tak jak pamiętamy. Powrót do tych wspomnień przynosi nam spokój i jest naszą kotwicą w świecie ciągłych zmian i pogoni za lepszym życiem. Życzę nam wszystkim, żeby te święta była właśnie takie, jak chcemy pamiętać" - dodaje.

Chór Sound'n'Grace - kim są?

Grupa wokalistów, którzy tworzą ten wokalny kolektyw, to wybuchowa mieszanka osobowości, której głównym zamiarem jest niesienie pozytywnego przesłania oraz uniwersalnych wartości, o których dość łatwo się zapomina, a o których łatwo przypominać poprzez muzykę. Sound'n'Grace, to zespół, który powstał już 18 lat temu przy czym główną ideą przyświecającą stworzeniu tego projektu od zawsze była wielogłosowość - brzmienia oparte na chóralnym, nowoczesnym gospelowym brzmieniu.

W skład grupy wchodzą: Kamil Mokrzycki, Anna Żaczek-Biderman, Agnieszka Bojarska, Małgorzata Nakonieczna, Zuzanna Makowska, Kasia Jezior, Sylwia Patyna, Adam Michalczyk, Marta Gałęzka, Ola Urbańska-Deres, Sylwia Movambu Nstiama, Natalia Bajak, Magda Polanowska, Agata Frelek, Michał Bojarski, Magdalena Wisniewska, Paweł Sawicki, Dawid Litwiński.

Na chwilę obecną zespól tworzy osiemnastu wokalistów. Są to zarówno profesjonalni, dyplomowani muzycy jak również osoby, które od wielu lat hobbistycznie zajmowały się śpiewem. Sound'n'Grace od zawsze stawiało na różnorodność brzmień. Niekiedy bardzo różniące się skale czy barwy głosu pozwalają na nieco większe możliwości podczas tworzenia utworów. Członkowie zespołu cieszą się, ze mogą od siebie nawzajem czerpać i motywować się.

"Każde spotkanie - również na płaszczyźnie zawodowej - to dla nas wyjątkowe święto" - mówi jeden z członków chóru.

Oprócz muzyków, w grupie są również inżynierowie, finansiści, lekarze czy nawet pani weterynarz. Zapytani o tę różnorodność opowiedzieli, że jest to oczywiście dodatkowa zaleta - w momencie, gdy potrzebna jest porada medyczna lub inna, to możliwość telefonu do kolegów czy koleżanek jest zdecydowanie ułatwieniem. Wzajemne wsparcie grupy jest niezwykle ważnym elementem tej całej układanki, ponieważ tworzą ją właśnie ludzie.

To co najbardziej się dla nich liczy w pracy zawodowej, to przede wszystkim autentyczność.

"Staramy się pozostać sobą, nie udawać. Na przestrzeni wielu lat bycia blisko największych scen chcemy zachować swoją prawdę. Jest nas stosunkowo dużo, co pozwala nam zachować tę naturalność. Dzięki temu, że jesteśmy kolektywem - nikogo ten wielki świat nie zmienił, nadal jesteśmy 'ziomkami z sąsiedztwa’ dla najbliższych czy otoczenia. Raz na jakiś czas wchodząc na te wielkie sceny mamy możliwość poczuć się jak wielkie gwiazdy, dzieląc się swoją wrażliwością poprzez muzykę. Pragniemy to pielęgnować i tego nie stracić."

Grupa pracuje i stacjonuje głównie w Warszawie, lecz koncertują w całej Polsce. Zespół miał również okazję występować zagranicą.

