Melanie Thornton urodziła się w 1967 roku w Charleston w Południowej Karolinie. Od najmłodszych lat chciała zostać piosenkarką - uczyła się śpiewu i gry na fortepianie oraz klarnecie. Jej idolkami były m.in. Aretha Franklin czy Roberta Flack.

Szukała możliwości przebicia się w show-businessie biorąc udział m.in. w programach typu talent show. Jej kariera w Stanach stała jednak w miejscu, więc zaczęła myśleć o spróbowaniu gdzieś indziej. W 1991 roku wyjechała do Niemiec - zamieszkała tam z siostrą i jej mężem, który był wojskowym, stacjonującym w kraju. Zachęcona przez wujka, Boba Chisolma, zaczęła śpiewać w niemieckich klubach nocnych.



Reklama

Clip Melanie Thornton Love How You Love Me

Wówczas dużą popularnością zaczynał się cieszyć lokalny gatunek taneczny, eurodance, a Thornton udzielała się gościnnie u różnych wykonawców z tego muzycznego nurtu. Jej głos można usłyszeć m.in. w "If You Wanna Be (My Only)" Orange Blue, "I Surrender to Your Love" Comic, "Power of the Light" 100%, "Take Me 2 Heaven 2 Nite" Trance-Vision czy "Feel the life" i "How Can I" Men Behind. Był to początek kontaktu z całkiem innym gatunkiem muzyki, niż ten, który lubiła. Mimo to jej głos spodobał się i wkrótce nagrała demo do piosenki "Sweet Dreams". Demówka zwróciła uwagę producenta Franka Fariana, który wylansował okryty złą sławą duet Milli Vanilli.

Wideo La Bouche - You Won't Forget Me (ZDF-Wintergarten 30.11.1997)

Farian w 1994 roku wpadł na pomysł stworzenia muzycznego duetu - do współpracy zaprosił Lane'a McCraya i tak powstała grupa La Bouche (z francuskiego "usta"). Wydali zaledwie dwa studyjne albumy, a mimo to są po dziś wymieniani jako jeden z najważniejszych zespołów nurtu eurodance. Byli wówczas także najpopularniejszą grupą, a do ich piosenek tańczono w dyskotekach całej Europy. Do ich przebojów należą wspomniane już "Sweet Dreams", "Fallin' in Love", "S.O.S." czy najsłynniejsze "Be My Lover". W 2000 roku opuściła zespół, by zacząć karierę solową.



Wideo La Bouche - Be My Lover

Wtedy też ukazał się jej pierwszy solowy singel, "Love How You Love Me". W 2001 roku wydała debiutancki album "Ready to Fly", a dystrybutorem zostało X-Cell należące do Sony/Epic Records. Był to duży sukces wokalistki, ale jak się później okazało, także jej ostatni album. Płyta była połączeniem tanecznych klimatów, z których była znana z czasów La Bouche, ale także soulowych numerów ukazujących siłę jej głosu. Na 26 listopada 2001 roku zaplanowano premierę edycji specjalnej płyty - zawierającej remixy i dodatkową piosenkę - świąteczny singel "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" napisany specjalnie na potrzeby kampanii reklamowej Coca-Coli.



Wideo youtube

Jej kariera dopiero się zaczęła, a nikt nie przypuszczał, że tak szybko i tragicznie się zakończy. 24 listopada 2001 roku wokalistka zagrała koncert w Lipsku, a zaraz po nim wyleciała z Berlina do Zurychu (Szwajcaria), by wziąć udział w programach radiowych i telewizyjnych promujących nową piosenkę świąteczną, która miała ukazać się lada dzień. Wokalistka nie dotarła jednak na miejsce. Zginęła jako pasażerka feralnego lotu Crossair 3597. Była jedną z 24 ofiar katastrofy lotniczej. Wśród nich znalazły się także wokalistki trio eurodance, Passion Fruit. Z pokładu ocalało 9 osób. Thornton miała zaledwie 34 lata.

Jak doszło do katastrofy samolotu? Według dochodzenia, w momencie schodzenia do lądowania na lotnisku w Szwajcarii maszyna zahaczyła o czubki drzew, a następnie rozbiła się cztery kilometry od pasa startowego. Śledztwo wykazało, że wypadek spowodowany został przez pilota, który nie kontrolował wskazań wysokości i odległości (z premedytacją obniżył wysokość lotu, aby uzyskać widoczność). Badający sprawę potwierdzili również, że pilotujący nie miał zdanych egzaminów z nawigacji.

Wideo Melanie Thornton - Wonderful Dream (Holidays Are Coming)

Śmierć Thornton wywołała spore zamieszanie wśród niemieckich fanów. Pomimo tego, niemiecka Coca-Cola zdecydowała o opublikowaniu piosenki "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" - utwór szybko stał się przebojem, a co roku w okolicach świąt powraca lokalnie na pierwsze miejsca list przebojów. Utwór stał się rozpoznawalny na świecie, a wkrótce powstały także inne wersje językowe, m.in. polska ("Coraz bliżej święta" w wykonaniu Margaret, Kasi Nosowskiej czy Natalii Kukulskiej).

Clip Natalia Kukulska Coraz bliżej Święta

Okazało się, że utwór zapisał się najmocniej z jej całej dyskografii w świadomości ludzi. Dzięki temu wokalistka pozostanie zapamiętana już na zawsze. Piosenkarka została pochowana w rodzinnej Karolinie Południowej, a rok po jej śmierci wydano "In Your Life" - nową piosenkę La Bouche z udziałem Melanie.