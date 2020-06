Sophie Ellis-Bextor miała wypadek. Trafiła do szpitala

Piosenkarka pop Sophie Ellis-Bextor miała wypadek rowerowy. Pokazała zdjęcia ze szpitala.

Sophie Ellis-Bextor trafiła do szpitala /Eamonn McCormack/WireImage /Getty Images

Sophie Ellis Bextor zaczynała swoją karierę muzyczną w zespole britpopowym The Audience.

Reklama

Trafiła tam przypadkowo - "znajomy znajomego" zakładał zespół i szukał wokalisty, więc Sophie poszła na próbę i tak weszła w świat show-biznesu.



Na świecie znana jest z takich przebojów, jak: "Murder On the Dancefloor", "Groovejet" czy "Get Over You".

Choć po 2010 roku wokalistka nie była już tak popularna, wciąż nagrywa albumy. Ostatni - "Familia" - wydała w 2016 roku.



Clip Sophie Ellis-Bextor Murder On The Dancefloor

Podczas ostatniej przejażdżki rowerowej z mężem doznała nieszczęśliwego wypadku. Choć upadek początkowo wydawał się niegroźny, gwiazda trafiła do szpitala. "Ostatniej nocy znalazłam się w szpitalu po tym, jak przewróciłam się podczas wieczornej wycieczki rowerowej brzegiem Tamizy" - napisała w mediach społecznościowych. Pokazała również zdjęcie ze szpitala.

Podziękowała także personelowi z karetki oraz szpitala, że "za sklejenie jej z powrotem". "Mam się dobrze, jestem tylko trochę obolała i posiniaczona" - uspokoiła fanów.