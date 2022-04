Grupa Tool rozpoczął właśnie trasę koncertową, podczas której supportować będzie ją zespół Brass Against.

Muzycy zostawili swoim gościom specjalnym wiadomość na scenie, w której nawiązali do głośnego incydentu z udziałem wokalistki Brass Against, Sofią Uristą.

W zeszłym roku grupa wystąpiła podczas festiwalu Welcome To Rockville. Sophia Urista, wokalistka zespołu, w trakcie wykonywania utworu "Wake Up" Rage Against The Machine ( sprawdź! ) zaprosiła na scenę jednego z fanów. Kiedy ten położył się na jej prośbę na scenie, stanęła nad nim, opuściła spodnie oraz bieliznę i... oddała na niego mocz.

Po wszystkim Urista kazała mężczyźnie "wypier***ać" ze sceny. Chociaż mężczyzna nie wyglądał na oburzonego, a publiczność reagowała na wydarzenie raczej pozytywnie, sprawa ciągnie się za zespołem ( zobacz! ) do dziś.

"Chcę się wypowiedzieć na temat mojego występu na festiwalu metalowym Rockville w Daytona. Zawsze przesuwałam granice w muzyce i na scenie. Tamtej nocy przesunęłam granice za daleko. Ponad wszystko kocham moją rodzinę, zespół oraz fanów i wiem, że niektórzy zostali zranieni lub urażeni tym, co zrobiłam. Przepraszam ich i chcę, żeby wiedzieli, że nie miałam takiej intencji" - pisała później na Twitterze wokalistka.

Zapewniła też, że nie chce opierać swojej kariery na szokowaniu, tylko na muzyce.



Wideo Brass Against - Aerials (System Of A Down Cover) ft. Sophia Urista

"Nie jestem artystką, która chce szokować. Zawsze chcę stawiać muzykę na pierwszym miejscu. Jestem wdzięczna za całą waszą nieustającą miłość i wsparcie" - napisała Sophia Urista.

Po wszystkim okazało się, że Urista złamała obowiązujące na Florydzie prawo i sprawa prawdopodobnie trafi do sądu. Sofia usłyszy zarzuty publicznego obnażenia, za które w tym stanie grozi kara pozbawienia wolności lub w najlepszym wypadku 1000 dolarów grzywny.

To jednak nie koniec problemów artystki i jej kolegów. Organizacja NASCAR, do którego należy miejsce, na którym zorganizowano Welcome to Rockville, nałożyła zakaz występów na zespół na wszystkich swoich obiektach. Organizatorzy festiwalu w podsumowaniu rozesłanym do mediów całkowicie pominęli występ formacji na imprezie.

Muzycy Tool nie zniechęcili się jednak do grupy i nie odwołała swojego zaproszenia na trasę koncertową. Nawiązali jednak do sprawy, zostawiając na scenie wiadomość do Uristy przed pierwszym występem.

Zdjęciem kartki z napisem "Strefa bez sikania. W tym obszarze nie wolno oddawać, umieszczać, rozprowadzać, rozlewać, wylewać ani rozsypywać moczu" wokalistka Brass Against podzieliła się na Twitterze.

Brass Against to kolektywna grupa muzyków, których łączy jeden cel - tworzenie muzyki inspirującej do zmian społecznych i osobistych. Twórczość zespołu to głównie covery takich zespołów jak: Tool, Rage Against the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, Run the Jewels.



Zespół będzie supportować Tool podczas koncertu w Polsce. Oba zespoły zagrają 21 maja 2022 r. w Tauron Arenie Kraków.