"Somewhere Over The Rainbow" z miliardem wyświetleń. Kim jest Israel Kamakawiwo'ole?

Piosenka "Somewhere Over The Rainbow" wykonywana przez Israela Kamakawiwo'ole przebiła barierę miliarda wyświetleń na Youtube. To dobra okazja, by przypomnieć sylwetkę popularnego muzyka pochodzącego z Hawajów.

Israel Kamakawiwo'ole miał zaledwie 38 lat / Youtube /

Pośmiertny teledysk do utworu "Somewhere Over The Rainbow" (oryginał śpiewany przez Judy Garland w "Czarnoksiężniku z krainy Oz") Israela Kamakawiwo'ole opublikowany został w kwietniu 2010 roku w ramach hołdu dla artysty, będącego symbolem Hawajów.

Piosenka obiegła cały świat również dzięki umieszczaniu jej w dziesiątkach seriali i reklam, podświadomie zakorzeniając się w głowach milionów słuchaczy na całym świecie.

Teledysk na zdobycie miliarda wyświetleń potrzebował prawie 11 lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło mu 500 tys. odsłon.

Na szczycie liście World Digital Song Sales magazynu "Billboard" piosenka spędziła 332 tygodnie, a w samym zestawieniu utrzymała się rekordowe 541 tygodnie (licząc od 2011 roku).

Wideo OFFICIAL Somewhere over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole

"[Israel] stał się ikoną jeszcze za życia, gdyż reprezentował wszystko to, przez co przechodziła jego społeczność - bieda, przemoc, narkotyki. Gdy Iz odwrócił bieg swojego życia, stał się symbolem nadziei dla rodowitych mieszkańców Hawajów, którzy często czuli się zagubieni i pomijani we własnym kraju. W swojej działalności Kamakawiwo’ole często wspierał ruch na rzecz suwerenności Hawajów i domagał się reperacji od Stanów Zjednoczonych" - objaśniał producent i inżynier dźwięku Milan Bertos.

Nic więc dziwnego, że po śmierci muzyka - 26 czerwca 1997 roku - został on pochowany z największymi honorami. 38-letni artysta zmarł w wyniku komplikacji związanych z otyłością w szpitalu w Honolulu. W dniu śmierci ważył ponad 343 kilogramy.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się 10 lipca 1997 roku. Część mediów relacjonowała, że w tym dniu zamarła cała wyspa. Trumna muzyka została wystawiona na widok publiczny, co wydarzyło się pierwszy raz w przypadku osoby nie będącej urzędnikiem państwowym. Na całej wyspie opuszczono też flagi do połowy masztów.

Dwa dni później, w trakcie tradycyjnej uroczystości, prochy Israela Kamakawiwoʻole zostały rozsypane w Oceanie Spokojnym. Nagrane fragmenty pogrzebu trafiły do teledysku "Somewhere Over The Rainbow".