Sólstafir z albumem "Endless Twilight Of Codependent Love". Kiedy premiera?

Islandzka grupa Sólstafir ujawniła szczegóły premiery nowej płyty.

"Endless Twilight Of Codependent Love", siódmy longplay postmetalowego kwartetu z Reykiawiku, zarejestrowano w islandzkim Sundlaugin Studio.

W tym samym miejscu powstały trzy poprzednie albumy podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Produkcją zajął się ponownie Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Alcest, Damien Rice).

Na okładce pierwszej od trzech lat płyty Sólstafir znajdziemy symbolizujący Islandię obraz "Lady Of The Mountain" autorstwa XIX-wiecznego, niemieckiego artysty Johanna Baptista Zweckera.

Z zapowiedzią nowego dokonania Sólstafir możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Endless Twilight Of Codependent Love":

1. "Akkeri"

2. "Drýsill"

3. "Rökkur"

4. "Her Fall From Grace"

5. "Dionysus"

6. "Til Moldar"

7. "Alda Syndanna"

8. "Or"

9. "Úlfur".