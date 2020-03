Sojourner przed premierą albumu "Premonitions"

Sojourner, międzynarodowa grupa spod znaku nastrojowego black metalu, szykuje się na majową premierę swojego trzeciego longplaya.

Sojourner przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Płytę "Premonitions" wyprodukował w studiu Oneiros pochodzący z Nowej Zelandii basista Sojourner Mike Lamb. Miksem i masteringiem w studiu Crosound zajął się Øystein G. Brun, na co dzień gitarzysta norweskiej grupy Borknagar.



Reklama

Autorem okładki jest rumuński artysta Sebastian Luca.



Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jorstein Thomassen, również gitarzysta Borknagar, oraz wokalista Tom O'Dell z angielskiego projektu Dwarrowdelf.



Wyjaśnijmy, że międzynarodowy skład Sojourner uzupełniają mieszkający dziś w Szwecji Nowozelandczyk Mike Lamb (gitara / klawisze), Brytyjka Chloe Bray (flażolet / wokal), Amerykanin Emilio Crespo (wokal), Włoch Riccardo Floridia (perkusja) oraz Szkot Scotty Lodge (bas / gitara).



Nowa płyta Sojourner ujrzy światło dzienne 8 maja w barwach Napalm Records.



Teledysk do premierowego utworu "The Deluge" Sojourner możecie zobaczyć poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=nLae9MXXG0E



Oto program albumu "Premonitions":



1. "The Monolith"

2. "Eulogy For The Lost"

3. "The Apocalyptic Theater"

4. "Talas"

5. "Fatal Frame"

6. "The Deluge"

7. "Atonement"

8. "The Event Horizon".