Na "40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom" znajdziemy ponownie nagrane kompozycje Sodom, podsumowujące długoletnią historię weteranów teutońskiego thrashu.

"Celem było ponowne zarejestrowanie po jednym utworze z każdego z naszych poprzednich albumów. Nie chodziło do końca o te najbardziej oczywiste wybory, a bardziej o coś specjalnego lub numery, które bardzo rzadko graliśmy na żywo bądź wcale. Struktura tych kompozycji nie uległa zmianie, czyli tonacja i oryginalne teksty pozostały dokładnie takie same. Owszem, jesteśmy dziś lepszymi muzykami niż wtedy, nowe wersje brzmią więc sprawniej i bardziej współcześnie, ale aranżacje tych utworów zostały celowo niezmienione" - wyjaśnia Thomas "Angelripper" Such, grający na basie wokalista i lider Sodom.

Okładkę rocznicowego albumu Sodom ozdobi praca autorstwa cenionego artysty Elirana Kantora.

"40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom" trafi na rynek 28 października nakładem Steamhammer / SPV Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako dwupłytowy album winylowy i specjalny boks oraz cyfrowo.



Oryginalną wersję kompozycji "Sepulchral Voice" Sodom sprzed blisko czterech dekad możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Sodom - Sepulchral Voice

Oto lista utworów albumu "40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom":

1. "Sepulchral Voice"

2. "After The Deluge"

3. "Electrocution"

4. "Baptism Of Fire"

5. "Better Off Dead"

6. "Body Parts"

7. "Jabba The Hut"

8. "Gathering Of Minds"

9. "That's What An Unknown Killer Diarized"

10. "Book Burning"

11. "Genocide"

12. "City Of God"

13. "Ashes To Ashes"

14. "In War And Pieces"

15. "S.O.D.O.M."

16. "Caligula"

17. "Euthanasia".