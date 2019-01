Sobota promuje "Kobiety mafii 2". Zobacz teledysk "6 rano"

W sieci pojawił się klip "6 rano" Soboty, który promuje najnowszy film Patryka Vegi "Kobiety mafii 2". Gościnnie w numerze zarapował Kabe.

Sobota zaprezentował teledysk "6 rano" /Piotr Fotek / Reporter

"6 rano" to nowy singel Soboty zapowiadający jego album "Urodzony by wygrać". Jest to też zwiastun filmu "Kobiety mafii 2" Patryka Vegi, w którym wystąpi szczeciński raper.

Przypomnijmy, że oprócz Soboty w "Kobietach mafii 2" zobaczymy również Bonsona i Fu.

Za produkcję numeru "6 rano" odpowiadali Opiat/Bartz, klip wyreżyserował Wini. Gościnnie w numerze zarapował młody reprezentant Stoprocent Kabe.

Premiera nowej produkcji Patryka Vegi zaplanowana została na 22 lutego. Oprócz raperów w filmie zobaczymy również m.in.: Agnieszkę Dygant, Aleksandrę Popławską, Katarzynę Warnke, Piotra Adamczyka, Janusza Chabiora oraz Aleksandrę Grabowską (córka Piotra Grabowskiego).

Clip Sobota 6 rano feat. Kabe