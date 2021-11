Mata szturmem podbił polski rynek muzyczny na początku 2020 roku. Szybko rozwijająca się kariera doprowadziła młodego rapera m.in. do współpracy z siecią McDonald's - takiego zaszczytu nie dostąpiła dotąd żadna z polskich gwiazd. Mata stał się twarzą "Zestawu Matczaka" i niczym Travis Scott (sprawdź!) w Stanach na pewien czas "przejął Maka".

Współpraca nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Kampania była komentowana m.in. przez dietetyków, którzy krytykowali Matę za namawianie młodzieży do spożywania niezdrowego jedzenia.

Do całej sytuacji raper postanowił odnieść się w nowym singlu "MC". "Wstałem jak co dzień rano, no i k***a, znów to samo / Pół Polski chce mnie pobić, pół Polski bije brawo" - tymi słowami zaczyna się utwór (sprawdź pełny tekst!), co jest nawiązaniem zarówno do podzielonych opinii w kwestii jego współpracy, jak i do wersów "Patointeligencji" (sprawdź!).

Wideo Mata - MC

W utworze Mata przywołuje Taco Hemingwaya, Quebonafide i Sobla:

"Jak to wbiłem w kwestii dziury ozonowej, skoro prosiłem prezesa, żeby zrobili schabowe / Jakbym tego nie wziął, to i tak by to wziął Sobel / A zabito tyle krów, ile w Chinach ginie w dobę".

Na te słowa zareagował Sobel. "Ja mam tatuaże, mi by nawet nie zaproponowali" - skomentował.



Mata atakuje Maję Staśko. Ta odpowiada

Mata prawdopodobnie odniósł się też do krytyki ze strony Mai Staśko. Aktywistka nagrała film, w którym nie mogła zmusić się do zjedzenia zestawu Matczaka. Na nagraniu widać, jak Staśko rzuciła kanapką i wylała napój, za co potem przeprosiła.

"Czasem 16 godzin dziennie siedzę w studiu, no a czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę, ty wylewasz matcha latte, głupia p***o" - słyszymy w utworze.

"Mata dołączył do grona moich hejterów. Wolę być głupią pi**ą niż człowiekiem, który wyzywa kobiety od głupich pi**" - napisała na Twitterze. Aktywistkę wsparła posłanka Nowe Lewicy - Anna-Maria Żukowska.