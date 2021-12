Smolasty i Tribbs prezentują "Ratuj". Zobacz teledysk i sprawdź tekst!

Smolasty, czyli Norbert Smoliński, jest przedstawicielem tzw. "nowej szkoły" polskiego rapu. Mijający 2021 rok to jeden z najlepszych okresów w jego karierze: począwszy od wydanego w lutym mixtape’u "Ghetto Playboy", przez kolejne single - "Oh Daddy", w którym pokazał szerszej publiczności Oliwkę Brazil, czy "Duże oczy", które osiągnęły ponad 21 milionów streamów w Spotify oraz ponad 38 milionów wyświetleń na Youtube.

Smolasty - "Ratuj". Zobacz teledysk!

Właśnie światło dzienne ujrzał nowy singiel artysty, zatytułowany "Ratuj" utwór dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych, a towarzyszący mu teledysk obejrzeć można na oficjalnym kanale Youtube Smolastego



Clip Smolasty Ratuj (prod. Tribbs)

Do współpracy przy "Ratuj" artysta zaprosił Tribbsa, jednego z najlepszych polski producentów. Efektem jest singiel, który rozgrzeje nie jeden parkiet.

Wcześniej Tribbs sięgnął po piosenkę "Dzieci wybiegły" z repertuaru zespołu Elektryczne Gitary. Cover utrzymany był w stylistyce slap-house na wzór zachodniego trendu, który "odświeża" znane piosenki i wkłada je w szaty stylistyczne klubowej muzyki 2021 roku. Oryginalna wersja autorstwa Kuby Sienkiewicza została wydana na płycie "A ty co" z 1993 r. To do dziś jeden z największych przebojów w dorobku zespołu.

Clip Tribbs Dzieci wybiegły - ft. Rollø