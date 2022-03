Przypomnijmy, że Steve Harwell z zespołem Smash Mouth pożegnał się w październiku 2021 roku. Stało się to krótko po tym, jak wokalista zaliczył kompromitujący występ podczas jednego z koncertów grupy.

"To najbardziej chaotyczny występ, jaki widziałam w życiu" - stwierdziła fanka zespołu, która nagrała i opublikowała całe zdarzenie. Wokalista bełkotał do mikrofonu, groził fanom pod sceną, przeklinał i pokazywał w ich stronę obraźliwe gesty, a nawet zataczał się. Nie był w stanie też śpiewać.

Steve Harwell poważnie chory. Zespól wydał oświadczenie

Harwell po tym występie zapowiedział, że kończy karierę.



"Od dziecka chciałem być gwiazdą rocka i występować na wyprzedanych stadionach. Przyznam, że miałem okazję przez chwilę żyć jak we śnie. Przyjemnością było występować z moimi kolegami przez te wszystkie lata i nie przychodzi mi do głowy nikt inny, z kim mógłby wyruszyć w tę szaloną podróż" - czytamy w oświadczeniu przekazanym TMZ.com.

Serwis donosił również, że muzyk jest poważnie chory - zdiagnozowano u niego kardiomiopatię, czyli chorobę mięśnia sercowego, która doprowadziła do poważnych konsekwencji, m.in.: niewydolności serca. Muzyk przez lata zmagał się też z uzależnieniem od różnych substancji, co doprowadziło u niego do encefalopatii Wernickiego.

"Steve od ośmiu lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które można było zaobserwować na ostatnim koncercie. Są one powiązane z jego obecnym stanem" - czytamy w komunikacie zespołu dla "The New York Post".

Kim jest nowy frontman Smash Mouth?

Kilka miesięcy później zespół Smash Mouth w końcu przedstawił nowego frontmana zespołu. Został nim Zach Goode. Grupa na potwierdzenie tych wieści umieściła nagrany cover utworu "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya.

Zach Goode pochodzi z Los Angeles i w przeszłości występował w kapelach: Ghoulspoon, Divided by Zero, and Secret Seven oraz Geezer.