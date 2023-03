Była już siostra zakonna o zrzuceniu habitu poinformowała pod koniec 2022 roku. O swojej decyzji mówiła w programie "Verissimo". 15 lat w zakonie określiła jako "najlepsze lata jej życia".

"Siostra Cristina jest we mnie, jeśli jestem tym, kim jestem dzisiaj, to także dzięki niej" - przyznała i dodała również, że nie porzuciła wiary, a nawet wierzy w Boga jeszcze mocniej niż do tej pory.

Jednocześnie dodała, że ostatnie lata były dla niej "złożoną i trudną drogą". Według słów Scucci wątpliwości pojawiły się w jej głowie w trakcie pandemii oraz po śmierci jej ojca. "Poprosiłam o pomoc psychologa, bo nie mogłam pojąć, kim jestem, ale nigdy nie kwestionowałam Boga" - przyznała. Zaprzeczyła natomiast, że to kariera wpłynęła na jej chęć odejścia z zakonu.



"Sukces nie był łatwy, ale nie postawił mojego powołania w kryzysie, ale nastąpiła wewnętrzna przemiana w obliczu ogromnej odpowiedzialności bycia świadkiem Boga" - dodała.

Włoszka chce kontynuować karierę muzyczną, obecnie mieszka w Hiszpanii i pracuje tam jako kelnerka. Na Instagramie można odnaleźć jej nowe zdjęcia. Aspirująca wokalistka pozuje w kręconych włosach i z kolczykiem w nosie.



Cristina Succia z pierwszym utworem po odejściu z zakonu

W marcu 2023 roku do sieci trafił pierwszy utwór Cristiny po odejściu z zakonu - "La Felicità È Una Direzione".

"Wspaniale było wrócić do studia i tworzyć muzykę z profesjonalistami, którym ogromnie dziękuje za prace przy moim projekcie. Nie budźcie mnie z tego snu!" - napisał na Instagramie. "Chce podziękować wszystkim, którzy okazują mi tyle wsparcia i sympatii" - dodała.



Za stworzenie piosenki odpowiadali: Debbie Summa, Elvezio Fortunato, Phil Mer, Gabriele Cannarozzo oraz Vanni Antonicelli.

Kim jest Cristina Scuccia?

34-letnia była urszulanka Cristina Scuccia podbiła świat swym brawurowym występem w talent show w publicznej telewizji RAI. Popularność na całym świecie zapewnił Cristinie występ podczas przesłuchań w ciemno. Wideo z jej wykonaniem "No One" Alicii Keys podbiło internet (ponad 95 mln odtworzeń). Gratulacje złożyły jej m.in. sama Alicia Keys i Whoopi Goldberg, która grała tytułową rolę w filmie "Zakonnica w przebraniu". Komplementy popłynęły również z Watykanu.



W ciągu czterech lat, jakie minęły od jej sukcesu w "The Voice of Italy", włoska zakonnica objechała świat występując w studiach najpopularniejszych programów telewizyjnych i w znanych salach koncertowych. Była także w Polsce w czasie Światowych Dni Młodzieży.



Debiutancki album "Sister Cristina" (2014) zawierał 12 piosenek: 10 dobrze znanych utworów z repertuaru m.in. Madonny, Pink, Coldplay, Cyndi Lauper, Jessie J i Keane oraz dwa premierowe numery.



23 marca 2018 roku do sprzedaży trafiła nowa płyta "Felice" promowana tytułowym singlem. Rok później słynna siostra wystąpił we włoskim "Tańcu z gwiazdami". To nie jest kariera, to jest moja misja" - mówiła w tamtym czasie .