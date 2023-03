Ukraińska produkcja zapewniła zwycięstwo w wyborach prezydenckich Wołodymyrowi Zełenskiemu. W polskiej wersji główną rolę gra Marcin Hycnar. Kulisy castingu zdradził w rozmowie z Interią reżyser formatu Okił Khamidov.

Kto zaśpiewał piosenkę z serialu "Sługa narodu"?

"Nie sugerowaliśmy się podobieństwem fizycznym, bardziej tym kto pasuje do roli. Żeby znaleźć aktora do postaci, którą w oryginale grał Wolodymyr Zełenski zrobiliśmy olbrzymi casting, ponad 150 aktorów brało w nim udział. Gwiazdy i mało znani aktorzy. Osobiście zajmowałem się castingiem i przy wyborze sugerowałem się umiejętnościami aktorskimi kandydatów, tym jak dobrze ktoś jest w stanie wczuć się w tę rolę. Najlepiej ze wszystkich zrobił to Hycnar i dlatego on został wybrany. Dla stacji to był szok. Dlaczego bierzemy mniej znanego aktora? Podobno niektórzy aktorzy, powiedzmy - gwiazdy, którzy odpadli mieli pretensje, że nie dostali tej roli. Myśleli, że dla nich casting to formalność. Ale to nie jest formalność i mogę zapewnić, że Hycnar wygrał uczciwie" - powiedział Khamidov.

Reklama

Jak sprawdził się w roli, która przyniosła sławę Zełenskiemu zobaczymy już w sobotę.

Muzyczną oprawę serialu stanowi piosenka "Sługa Narodu" w wykonaniu Marcina Kindli, który jest również autorem muzyki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zobacz czołówkę serialu „Sługa Narodu” Polsat