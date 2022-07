Pierwotnie Slipknot miał zagrać 3 sierpnia 2020 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Później koncert przełożono na 13 sierpnia 2021 r.

Ostatecznie ten termin również nie doszedł do skutku, a nową datę wyznaczono na 7 sierpnia.

Przypomnijmy, że gościem specjalnym będzie ukraińska formacja Jinjer, na czele której stoi wokalistka Tatiana Shmailyuk. Zespół w czerwcu otrzymał specjalne zezwolenie od ministerstwa kultury, by opuścić zaatakowaną przez Rosję Ukrainę i poza granicami występować w roli jej ambasadorów.

Wraz z premierą głównego singla "The Dying Song (Time to Sing)" Slipknot ujawnił szczegóły nadchodzącej płyty "The End, So Far".

Za reżyserię klipu do utworu odpowiada członek formacji, M. Shawn Crahan znany też jako Clown. Teledysk i sam utwór pokazują, że jeden z najpopularniejszych i najbardziej enigmatycznych zespołów na świecie niestrudzenie wytycza nowe szlaki, wciąż na nowo definiując muzykę rockową.

"Nowa muzyka, nowa sztuka, nowe początki. Szykujcie się na koniec" - zapowiada album Crahan.

Nad brzmieniem materiału czuwali muzycy Slipknot i Joe Barresi. Na "The End, So Far" znalazł się opublikowany niespodziewanie singel "The Chapeltown Rag". Album stanowi następcę "We Are Not Your Kind" z sierpnia 2019 r., który był dla grupy trzecim z rzędu, który dotarł na szczyt zestawienia Billboardu.

Kim jest Slipknot?

Slipknot to amerykańska grupa muzyczna, której twórczość zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego.

Członkowie zespołu na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, występują w charakterystycznych maskach.

Pod koniec lipca 2021 r. w wieku 46 lat zmarł Joey Jordison, wieloletni perkusista i współzałożyciel Slipknot, który z macierzystą formacją rozstał się w 2013 r.

Obecny skład tworzą Shawn "Clown" Crahan (instrumenty perkusyjne), Corey Taylor (wokal), Jim Root (gitara), Craig "133" Jones (instrumenty klawiszowe), Mick Thompson (gitara), Sid Wilson (instrumenty klawiszowe, gramofony), Alessandro Venturella (bas, instrumenty klawiszowe), Jay Weinberg (perkusja) i najmłodszy stażem Michael Pfaff, znany z Dirty Little Rabbits, pobocznego projektu Clowna (instrumenty perkusyjne).



