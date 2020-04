Sławomir zarasta błyskawicznie. Rzucił fanom wyzwanie podczas pandemii koronawirusa

Ostatnie zdjęcia Sławomira na jego Instagramie mocno zdumiały jego fanów - charakterystyczny wąs zginął w bujnym zaroście, który pokrył twarz autora przeboju "Miłość w Zakopanem".

Kajra i Sławomir (jeszcze z samym wąsem) na początku marca 2020 r. AKPA

To jeszcze nie koniec - Sławomir postanowił rzucić fanom nowe wyzwanie w czasie kwarantanny.

"Czy są odważni fani, którzy podejmą moje wyzwanie? Póki kwarantanna w Ojczyźnie nie minie #niewychodzęnawetpożyletki. Fanki oczywiście też mogą startować..." - napisał wokalista na Instagramie, publikując swoje "zarośnięte" zdjęcie.

"Wrzucajcie na insta fotki z moim hasztagiem a ja najlepiej zarośniętym przypnę komentarz i serducho" - dodał Sławomir, a wśród hasztagów znalazł się m.in. tytuł jednego z jego przebojów - "Ty mała znów zarosłaś".

Wcześniejsze wspólne zdjęcie z żoną Magdaleną Kajrą Kajrowicz mocno zaskoczyło internautów, którzy dopytywali o nowy zarost.



"Sławomir czy to ty?" - dziwił się znany youtuber Kruszwil ( sprawdź! ).

"Dopóki mi się kwarantanna w Ojczyźnie nie skończy, nie golę" - odpisał Sławomir.

Wspomniana Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu 2019 r. para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 25 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.