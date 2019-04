Sławomir po "Big Music Quiz" przechodzi z TVP do Polsatu. Ile zarobi?

Krótko trwało rozstanie Sławomira z telewizją - gdy z anteny TVP spadł "Big Music Quiz", autor przeboju "Miłość w Zakopanem" dostał nową pracę w Polsacie.

Na fali sukcesu przeboju "Miłość w Zakopanem" (prawie 200 mln odsłon) "gwiazda rock polo" Sławomir otrzymał pracę w TVP jako prowadzący program "Big Music Quiz". Show zadebiutował wiosną 2018 r. na antenie TVP2. Pierwszy sezon pokazywany był w niedziele o godz. 20.05. Średnia oglądalność pierwszych trzech odcinków wyniosła 1,6 mln widzów.



Druga seria pojawiła się we wrześniu 2018 r., ale zmieniła się zarówno data i godzina emisji, jak i stacja - "Big Music Quiz" emitowano w piątki o godz. 21.30 w TVP1. Przenosiny okazały się jednak złym pomysłem, bo program stracił blisko połowę widowni (oglądalność wyniosła średnio ok. 970 tys. - dane Nielsen Audience Measurement).

Słabe wyniki sprawiły, że program spadł z anteny, zastąpiony przez nowy program "To był rok!", w którym rywalizują drużyny dowodzone przez Annę Muchę i Antoniego Królikowskiego. Prowadzącą została Marzena Rogalska.

Okazało się, że Sławomir i towarzysząca mu żona Magdalena "Kajra" Kajrowicz krótko pozostali bez pracy w telewizji. "Super Express" podaje, że wokalista dostał nowy rozrywkowy program w Polsacie. W tej stacji wcześniej mogliśmy go oglądać jeszcze przed wielkim sukcesem - wystąpił jako uczestnik w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo".

W sylwestra 2018 r. Sławomir z Kajrą wystąpił na dwóch konkurencyjnych imprezach: TVP w Zakopanem i Polsatu właśnie - w Chorzowie.

"Sławomir będzie prowadził program rozrywkowy poświęcony youtuberom. Za chwilę ruszą castingi, a efekt finalny zobaczymy najprawdopodobniej jesienią" - mówi anonimowy informator "Super Expressu".

Tabloid podaje, że za sezon 36-letni gwiazdor może zarobić minimum 500 tys. zł.Dodatkowo wokalista szykuje nowy album, którego pierwszą zapowiedzią jest utwór "Weekendowy Korsarz".



Początki kariery Sławomira sięgają początku 2014 r., kiedy premierę miał utwór "Megiera".

To wtedy znany dotychczas głównie jako aktor Sławomir Zapała pokazał swój nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz".

U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Największą popularność przyniósł im przebój "Miłość w Zakopanem". Opublikowany 23 kwietnia 2017 r. klip zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich teledysków.

Wielomilionową oglądalność mają także inne klipy "gwiazdy rock polo" - "Ty mała znów zarosłaś" (zobacz!), "Aneta" (sprawdź!), "Ni mom hektara" (zobacz!) i "Nic się nie stało".