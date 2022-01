Nowa piosenka zespołu Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, "Call Off The Dogs", zapowiada najnowszy studyjny krążek Slasha "4". Płyta ukaże się 11 lutego 2022 roku za pośrednictwem Gibson Records we współpracy z BMG. To już druga piosenka z płyty po "The River Is Rising", którą poznaliśmy.

"4" to piąty solowy album Slasha i czwarty nagrany z jego zespołem, w skład którego wchodzą Myles Kennedy (wokal), Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (bas i wokal) oraz Frank Sidoris (gitara i wokal). Posłuchaj "Call Off The Dogs"!

Slash opowiedział o piosence: "Utwór ten został napisany bardzo szybko i w energetycznym duchu całego albumu '4'. Nie można za dużo rozmyślać o danej piosence, bo to zabija jej ducha. Kiedy weszliśmy w etap pre-produkcji, 'Call Off The Dogs' powstało dość szybko - po prostu jammowaliśmy i tak to się właśnie odbyło. I to była prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką nagraliśmy w studiu" - wyznał.

Myles Kennedy natomiast opowiada: "'Call Off The Dogs' ma ten klimat, który pomaga podnieść poziom płyty na wiele sposobów, szczególnie dla fanów rocka. Oni chcą tych piosenek. Potrzebowaliśmy sekcji chóralnej, więc trochę z nią pokombinowałem i wysłałem do Slasha, a on przeniósł to na wyższy poziom i zrobił z tego swój własny utwór. W warstwie tekstowej natomiast piosenka opowiada o tym momencie, w którym machasz białą flagą i poddajesz się komuś po tym, jak ten ktoś cię nieustannie ściga".

Gitarzysta Guns N' Roses nagrał nowy album w słynnym RCA Studio A w Nashville, a producentem krążka został znany ze współpracy z Johnem Prine czy Brandi Carlile Dave Cobb. Na premierę albumu Slash każe nam poczekać do 11 lutego 2022 roku.

Lista utworów albumu "4":

1. "The River is Rising"

2. "Whatever Gets You By"

3. "C’est La Vie"

4. "The Path Less Followed"

5. "Actions Speak Louder Than Words"

6. "Spirit Love"

7. "Fill My World"

8. "April Fool"

9. "Call Off the Dogs"

10. "Fall Back to Earth"