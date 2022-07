Slash tłumaczy, czemu Guns N' Roses grają takie długie koncerty

Guns N' Roses to amerykański zespół rockowy założony w Los Angeles w Kalifornii w 1985 roku.

Od czasu wydania debiutanckiego albumu "Appetite for Destruction" w 1987 roku, Guns N' Roses stał się jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych w historii. Z tego krążka pochodzą największe hity grupy, w tym "Welcome to the Jungle" czy "Paradise City". Album sprzedał się w liczbie blisko 28 mln egzemplarzy na świecie.

Podczas najnowszej trasy, grupa gra zadziwiająco długie koncerty. Docenił to także Michał Boroń w swojej relacji z ostatniego koncertu Gunsów w Warszawie.

"Pokażcie mi inny zespół, który przez 3,5 godziny wypuszcza ponad 30 kawałków" - pisał po koncercie.

Dlaczego legendy grają tak długie sety? Na to pytanie podczas rozmowy z "Rock City" odpowiedział sam Slash.

"Gramy tak długo, bo lubimy grać. Nikt nam nie kazał grać przez trzy godziny. Po prostu jak zaczniemy, nie potrafimy przestać. Ostatnio graliśmy trzy i pół godziny i zagraliśmy trzydzieści numerów" - powiedział gitarzysta.

Axl Rose, a właściwie William Bruce Bailey Jr., przyszedł na świat 6 lutego 1962 roku. Urodził się, gdy jego mama, Sharon E., była 16-letnią licealistką, 20-letniego ojca, Williama Bruce'a Rose'a, określano natomiast jako "trudnego i charyzmatycznego lokalnego przestępcę". Para rozstała się, gdy przyszły muzyk miał zaledwie 2 lata. Niedługo potem Sharon poznała Stephena L. Baileya, kaznodzieję zielonoświątkowego, wyszła za niego za mąż i zmieniła nazwisko syna na William Bruce Bailey. O tym, że Bailey nie jest jego prawdziwym ojcem, wokalista dowiedział się w wieku 17 lat. Wtedy też zdecydował się zmienić nazwisko na Axl Rose (przydomek "Axl" zaczerpnął z nazwy zespołu AXL, z którym wtedy występował). Co ciekawe, babcia wokalisty pochodziła z Polski.