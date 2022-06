Andy Fletcher zmarł 26 maja w wieku 60 lat. O śmierci muzyka poinformował na Facebooku zespół Depeche Mode (posłuchaj!), z którym występował od 40 lat.

"Zszokowani i przepełnieni smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Andy'ego "Fletcha" Fletchera. Andy miał serce ze szczerego złota i zawsze był przy nas, gdy potrzebowaliśmy wsparcia, miłej rozmowy uśmiechu albo dobrej rady" - można było przeczytać w oświadczeniu.

Pogrzeb Andy’ego Fletchera

Jako pierwszy o pogrzebie muzyka Depeche Mode poinformował facebookowy fanklub grupy - Ultra Depeche Mode. Skromna uroczystość odbyła się z udziałem rodziny, przyjaciół i kolegów z zespołu. Trumna artysty była ozdobiona kwiatami.

Na pogrzebie obecna była aktorka Patsy Kensit, która opublikowała fotografię z ceremonii na Instagrame:

"Wspaniała celebracja twojego życia, Andy Fletcher. Nasze serca są złamane. Grainne Fletcher, jesteś najbardziej niesamowitą, piękną kobietą na świecie, a po twoich pięknych dzieciach Megan i Joe widać, jak niesamowici jesteście ty i Fletch. Tak bardzo was kocham" - napisała.



Kim był Andy Fletcher?

Andy Fletcher był aktywny zawodowo od 1977 roku. Wtedy też założył ze szkolnym kolegą, Vince Clarkiem grupę No Romance. Trzy lata później poznał Martina Gore, który dołączył do zespołu - przemianowano je na trio Composition of Sound. Następnie dołączył do nich Dave Gahan, za którego sugestią przyjęli nazwę Depeche Mode. Pod koniec 1981 roku, krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Speak & Spell" Clarke opuścił kolegów.

Kolejna płyta była niemal w całości dziełem kompozytorskim Martina Gore. W 1982 roku dołączył do nich Alan Wilder - odtąd Depeche Mode działało jako kwartet aż do 1995 roku. Zespół oficjalnie występował później jako trio, a ich dyskografię zamyka album "Spirit" (sprawdź!) z 2017 roku.

Często zwracano uwagę na to, że Fletcher posiadał niezwykłą umiejętność łagodzenia sporów w zespole - był łącznikiem między Gahanem a Gorem.