Zanim jeszcze którykolwiek z trzech artystów ogłosił oficjalnie, że będzie to ich wspólny utwór, wokół "Rumble" zrobiło się głośno, gdy Fred again.. zagrał go podczas występów poprzedzających legendarny debiut w Boiler Room. Ponadto Fred again.. i Flowdan w mediach społecznościowych sugerowali już wcześniej swoim fanom, że coś razem szykują.

To pierwsze oficjalne wydawnictwo Skrillexa , które zapowiada nowe dzieło gwiazdora. Wraz z początkiem roku na platformach społecznościowych Skrillex znacznie się uaktywnił wrzucając dwa tajemnicze nagrania. Pierwsze zamieszczone na Instagramie opatrzone było komentarzem "QFF/DGTC 23". Fani szybko skonstatowali, że to zapowiedź jego nadchodzącego albumu, który ukaże się jeszcze w tym roku. Jak donosi serwis Billboard, artysta postanowił wynagrodzić fanom kilkuletnie oczekiwanie podwójną płytą.

Reklama

Wiadomość o nowym projekcie DJ-a wprawiła fanów w prawdziwą ekscytację. Wśród entuzjastycznych reakcji pojawił się m.in. opatrzony emotkami komentarz Missy Elliot, z którą Skrillex współpracował w 2018 rok. Sam artysta przyznał w sierpniu 2021 roku, że tuż przed pandemią Covid-19 planował wydać nowy materiał muzyczny, jednak postanowił się z tym wstrzymać, aby nieco dłużej poeksperymentować z nowymi brzmieniami.

Wideo Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble [Official Audio]

Kim jest Skrillex?

Skrillex, a właściwie Sonny John Moore to amerykański producent oraz DJ, a także były wokalista. To jeden popularyzatorów dubstepu na świecie. To właśnie dzięki jego utworom ten gatunek muzyki elektronicznej trafił do mainstreamowych mediów.

Dyskografia Skrillexa to jeden album studyjny "Recess" oraz kilkanaście EP-ek. Najpopularniejszymi utworami producenta są single "Bangarang", "Scary Monsters and Nice Sprites" oraz "Make It Bun Dem". W swojej karierze Skrillex miał okazję współpracować z m.in. grupą Korn, A$AP Rockym, Ellie Goulding,Elliphant oraz Diplo. Występował także na największych festiwalach na świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skrillex na Orange Warsaw Festival 2016 INTERIA.PL

Zobacz także: