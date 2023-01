W czwartej edycji "The Voice Senior" widzowie będą mogli zobaczyć ponad 40 uczestników w wieku powyżej 60 lat. Ich występy oceniać będą Maryla Rodowicz, Piotr Cugowski oraz debiutujący w roli trenerów Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik, lider grupy Pectus.

Reklama

Historie uczestników najnowszej odsłony programu przybliżą widzom prowadzący: debiutująca w "The Voice Senior" Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski.

W poprzedniej edycji programu trenerem był także zmarły Witold Paszt.

Witold Paszt (1953-2022) 1 / 12 "Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa" - taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych na profilu grupy VOX. Źródło: AKPA udostępnij

Hanna Tabiszewska w "The Voice Senior". Cugowski zachwycony

W najnowszym wideo z planu programu, trenerzy "The Voice Senior" oraz córka Witolda Paszta, Natalia, wspominają wokalistę grupy Vox.

"Udział taty w programie "The Voice Senior" był przede wszystkim niesamowitą przygodą. Duża telewizyjna produkcja, możliwość obcowania z ludźmi i żywą muzyką - to bardzo go cieszyło i napędzało. To i oczywiście spotkanie ze scenicznymi przyjaciółmi - trenerami, ale też np. cudownym Mareczkiem "mikrofoniarzem", z którym przez dziesiątki lat kariery spotykał za kulisami koncertów czy festiwali" - wyznała Natalia Paszt na planie rozpoczynającej się właśnie nowej edycji talent show.

Córka Witolda Paszta pojawiła się w czwartej edycji "The Voice Senior" jako gość specjalny. Wspólnie z pozostałymi osobami zgromadzonymi w studiu miała okazję posłuchać przeboju zespołu VOX "Zabiorę Cię Magdaleno" w wykonaniu nowego trenera - Tomasza Szczepanika z zespołu Pectus.

"Tata podkreślał, jak bardzo cieszyły go spotkania z ludźmi, słuchanie ich historii, współodczuwanie. Tata był bardzo empatyczny, nakierowany na drugiego człowieka. Często rozmawialiśmy o historiach uczestników, przeżywaliśmy je razem, analizowaliśmy decyzje trenerów. Zdarzało się, że tata dostał po uszach za decyzję, z którą się nie zgadzałam (śmiech). Jestem z niego bardzo dumna. Cieszyłam się widząc jak prezentuje się w moich stylizacjach, jak z odcinka na odcinek rozwija się w swojej nowej roli" - powiedziała córka Witolda Paszta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trenerzy "The Voice Senior" wspominają Witolda Paszta TVP

W naszym materiale wideo możecie zobaczyć, co o zmarłym w lutym ubiegłego roku Witoldzie Paszcie, mówią trenerzy najnowszej edycji "The Voice Senior" - Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski.

"Witold był niesamowicie ciepłym i barwnym człowiekiem" - mówi Piotr Cugowski.

"Witek był tak przystojnym facetem, że ja po prostu byłam onieśmielona jego urodą. Wyjątkowy głos w polskim showbiznesie" - wspomina Maryla Rodowicz.

Wyjątkowy występ Tomasza Szczepanika oraz pierwsze Przesłuchania w Ciemno czwartej odsłony muzycznego talent show z udziałem seniorów po 60. roku życia, będziemy mogli zobaczyć w najbliższą sobotę o 20:00 w TVP2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz wspomina swoje występy w Polsacie. "Chciałam się wymiksować" INTERIA.PL