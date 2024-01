Skolim ( posłuchaj! ) był jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie, rozgrzewając publiczność i widzów Polsatu przebojami "Wyglądasz idealnie" i "Nie dzwoń do mnie mała". Pojawiły się też niepotwierdzone pogłoski, że polski król latino przymierzany jest do występu do szykowanej na wiosnę nowej edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".

Teraz popularny wokalista bez wcześniejszych zapowiedzi wypuścił nową piosenkę "To jest to" ( sprawdź! ).

Clip Skolim To Jest To

Kim jest piękność u boku Skolima?

Teledysk został nakręcony w Chicago w Stanach Zjednoczonych przez ekipę Michał Jaworski Variete Productions.

Uwagę fanów tradycyjnie zwróciła uwagę piękność pojawiająca się u boku Skolima. Tym razem w tej roli pojawiła się Milena Grzywacz, wokalistka grupy Szpilki. Ten zespół ostatnio wypuścił piosenkę "Na pieska" ( sprawdź! ).

"Nowość wbijać kochani. Ja zostawiam serce dla was zróbcie to dla mnie" - zapraszał Skolim na premierę "To jest to".



- Mam takie oczekiwania, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze bawili, żeby 2024 rok był jeszcze lepszy niż obecny i czuję, że tak właśnie się stanie - opowiadał Skolim w rozmowie z Interią tuż przed Sylwestrową Mocą Przebojów.

Nazywają go polskim królem latino. Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski jest wokalistą oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem jest piosenka "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 172 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

W swoim dorobku Skolim ma także takie utwory, jak m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (ponad 56 mln odsłon), "Temperatura" (52 mln), "Kiss Me Baby" (40 mln), "Ona mi dała" (37 mln), "Moja dama" (21 mln), "Palermo" (18 mln) i "Co w tobie jest" (18 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Ostatnie hity to efekt współpracy z ekipą Crackhouse, którą tworzą Hellfield, Divix, Bandura i Pokora.