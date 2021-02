Skarlett Riot: Album "Invicta" gotowy

Na początku maja światło dzienne ujrzy trzecia płyta angielskiej formacji Skarlett Riot.

Na czele Skarlett Riot stoi Chloe "Skarlett" Drinkwater / Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future /Getty Images

"Invicta", nowy album kwartetu z Anglii na czele z grającą na gitarze wokalistką Chloe "Skarlett" Drinkwater, wyda sztokholmska Despotz Records. Premierę następcy "Regenerate" (2017 r.) zaplanowano na 7 maja.



Reklama

"Album ten powstawał przez trzy lata i wymagał olbrzymiego zaangażowania. Jako zespół przezwyciężyliśmy tak wiele przez te wszystkie lata, że 'Invicta' jest swego rodzaju odzwierciedleniem fizycznych i psychicznych bojów, których doświadczyliśmy razem i osobno, czyniąc nas niepokonanymi" - napisali muzycy Skarlett Riot spod znaku metalu alternatywnego.



Trzeci longplay Skartlett Riot promują single "Stronger", "Human" i "Gravity". Teledysk do ostatniego z nich możecie zobaczyć poniżej:

Clip Skarlett Riot Gravity

Oto program albumu "Invicta":



1. "Breaking The Habit"

2. "Gravity"

3. "Black Cloud"

4. "Under Water"

5. "Stronger"

6. "Cut The Ties"

7. "Into Pieces"

8. "Not Alone"

9. "To The Flames"

10. "Falling"

11. "Human".