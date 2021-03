Skandal w Szwecji. Nagrodzony raper Yasin członkiem gangu!

Pochodzący z Somalii 22-letni szwedzki raper Yasin, wybrany ostatnio Artystą Roku, jest jednym z 30 członków gangów w Sztokholmie oskarżonych o przestępstwa związane z bronią, materiałami wybuchowymi oraz narkotykami.

Yasin w teledysku "Spiderman" /

W obszernym akcie oskarżenia, jaki we wtorek trafił do sądu, Yasin Mahamoud wskazany został jako jeden z liderów gangu Shottaz w owianej złą sławą dzielnicy Sztokholmu Rinkeby. Raper miał nakłaniać do uprowadzenia dla okupu i pozbawienia wolności konkurenta na rynku hip hopu Einara.



Oskarżenie 30 członków największych gangów w Sztokholmie było możliwe dzięki pracy Europolu, który przekazał szwedzkiej policji zaszyfrowane w komunikatorze Encrochat rozmowy między członkami grup przestępczych. Według szwedzkiego prawa takiego podsłuchu nie mogła założyć miejscowa policja.



Inni członkowie gangów oskarżeni są również m.in. o usiłowanie morderstw, nielegalne posiadanie broni oraz handel narkotykami.



Przebywający od sylwestra w areszcie Yasin w niedzielę w konkursie publicznej rozgłośni P3 Szwedzkiego Radia zdobył tytuły artysty roku oraz artysty hip hop/r'n'b. Nominacja i wybór mającego problemy z prawem rapera spotkała się ze sprzeciwem ze strony krytyków i części słuchaczy. "Bierzemy pod uwagę muzykę, a nie to, w jakim miejscu w życiu znajduje się dany artysta" - tłumaczyła gazecie "Expressen" Anna-Karin Larsson ze Szwedzkiego Radia.

Yasin, który był już wcześniej skazany m.in. za przestępstwa związane z posiadaniem nielegalnej broni, w swoich piosenkach śpiewa o życiu gangstera na przedmieściach. W teledyskach pozuje z pistoletem oraz złotym łańcuchem, wzorując się na amerykańskich idolach.



Raper w marcu miał blisko milion słuchaczy, a jego przebój "Trakten min" odtwarzany był 24 miliony razy na Spotify.



W 2020 roku w Sztokholmie doszło do rekordowej liczby strzelanin, 156. W ich wyniku zmarło 25 osób, a 51 zostało rannych.