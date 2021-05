Skandal przed finałowymi odcinkami "Idola". Wyciekły bulwersujące nagrania

16 maja odbędzie się półfinał 19. sezonu amerykańskiego "Idola". Krótko przed jego emisją doszło do ujawnienia skandalicznych nagrań z jednym z wokalistów, co doprowadziło do wyrzucenia go z programu.

Caleb Kennedy został wyrzucony z "Idola" /Eric McCandless /Getty Images

Reklama

Caleb Kennedy był jednym z faworytów do zwycięstwa całej edycji talent show. Jego szanse przekreśliły jednak archiwalne nagrania, na których widać, jak ma na sobie kaptur Ku Klux Klanu i siedzi obok osoby określającej się jako biały supremata.

Reklama

Rodzina wokalisty próbowała bronić go w mediach, twierdząc, że był to wybryk młodości. Podkreślano, że chłopak miał wtedy 12 lat.

To nie pomogło, a sam Kennedy ogłosił, że nie zobaczymy go już w programie.



Gwiazdy, które zaczynały w "Idolu", ale możesz o tym nie pamiętać 1 / 9 W 2005 roku w programie "Idol" pojawiła się 16-letnia Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała fragmenty utworów Whitney Houston ("I Will Always Love You") oraz Maryli Rodowicz ("Małgośka"). "Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła Zapendowska po wykonaniu Houston, a Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru. "Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna" - mówił Wojewódzki. Wokalistka odpadła zaraz przed finałem. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

"Cześć wszystkim, pewnie nie jest to dla was niespodzianką, że nie będę już w 'Idolu'. Wideo, które wyciekło do internetu ukazało czyny, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Gdy byłem młodszy nie myślałem o konsekwencjach swoich czynów. Nie ma jednak dla mnie wytłumaczenia. Chciałbym przeprosić wszystkich fanów i każdego, kogo zawiodłem. Na jakiś czas zniknę z social media, aby stać się lepszym. Wiem, że zawiodłem i zraniłem wiele osób, które mnie szanowały" - czytamy w oświadczeniu.

Instagram Post

Finałową czwórkę stworzyli: Casey Bishop, Chayce Beckham, Grace Kinstler i William Spence.

Przypomnijmy, że trzyosobowe jury "Idola" tworzą: Katy Perry, Luke Bryan i Lionel Richie. Telewizja ABC potwierdziła, że program wróci na 20. sezon (piąty w tej stacji).