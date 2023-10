Skalpel z drugim singlem. Posłuchaj "On The Road" z albumu "Big Band Live"

"Witalność, wirtuozeria, vibe - podwójne efektowne wydawnictwo wspaniale dokumentuje nastrój i emocje, które od początku towarzyszyły temu projektowi. Pięknie wydane, albumowe wspomnienie koncertów Skalpel Big Band porywa niezwykłym groovem i hipnotycznym transem, zachwyca wirtuozerią i fantazją solistów, oszałamia aranżacjami" - czytamy w zapowiedzi albumu.

"Skalpel Big Band to projekt-marzenie. Słowa i dźwięki, które powstały w wyobraźni Igora i Marcina zaczęły żyć swoim, big-bandowym życiem w chwili, kiedy je usłyszałem. Dream-team artystów z Poznania zmaterializował je na nowo, łącząc respekt dla oryginału z duchem wspólnej improwizacji. Każdy koncert to była podróż - dla nas, stojących na scenie i dla publiczności, bez udziału której nic nie mogło się wydarzyć. Marzenie, wyobraźnia, improwizacja czerpana ze źródła jazzu" - wspomina aranżer, kompozytor, dyrygent Patryk Piłasiewicz.



Pierwszą zapowiedzą była nowa aranżacja "Wonderland In Alice", utworu znanego wcześniej jedynie z winylowej wersji kultowego debiutu Skalpela.

Drugi singel to "On the road". Jak zapowiadają muzycy, to "nieoczywisty dla Skalpela, osadzony na chwytliwym temacie dęciaków i mocnym syntetycznym basie, energetyczny i funkujący utwór spodobać się może nie tylko wiernym fanom grupy, ale i młodszym słuchaczom nowej fali jazzu". Całości dopełniają saksofonowe solówki Kuby Marciniaka i Seweryna Graniastego.

Wideo Skalpel - On The Road (Big Band Live)

Skalpel i album "Big Band Live" - kim są?

Skalpel, który tworzą Marcin Cichy i Igor Pudło, od lat łączą inspirację lokalną jazzową tradycją z fascynacją możliwościami nowej elektroniki. Pierwsze dwa wydawnictwa duetu - "Skalpel" i "Konfusion" - zaowocowały znakomitymi recenzjami w prestiżowych tytułach muzycznych.

Po sukcesie krążka "Highlight" i singla "Escape" w remiksie Hani Rani, twórcy Skalpela poczuli, że wypracowana przez nich formuła jazzu i elektroniki nadal budzi żywe emocje. Pewności siebie dodały im także doskonale przyjęte koncerty z żywym składem. "Origins" jest albumem bardziej śmiałym i brzmieniowo różnorodnym. Skalpel, pozostając wiernymi swoim korzeniom, uciekają od rutyny, szukając międzygatunkowych połączeń. Na "Origins" znajdziemy zarówno jazz, jak i drum'n'bass, downtempo i electro, trip-hop oraz balearic, breakbeat, hiphop, Krautrock.